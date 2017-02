FN: 250 000 flere kan flykte fra Mosul

Opptil en kvart million flere irakere kan komme til å flykte fra Mosul idet kampene flytter seg vestover i den irakiske storbyen, advarer FN.

FNs høykommissær for flyktninger og andre organisasjoner forbereder seg på å håndtere en ny stor bølge av internt fordrevne irakere, opplyser UNHCRs talsmann Matthew Saltmarsh fredag.

Årsaken er muligheten for at et stort antall mennesker legger ut på flukt i den siste fasen av irakiske styrkers militæroffensiv mot IS i det vestlige Mosul.

Så mange som en kvart million mennesker kan bli fordrevet når kampene trappes opp i delene av byen som fortsatt er IS-kontrollert. Det anslås at rundt 750 000 sivile bor vest i Mosul.

- En stor befolkning er fanget i det vestlige Mosul, og vi er selvfølgelig ekstremt urolige for deres velferd, sier Saltmarsh.

Fra før har over 161 000 mennesker flyktet fra byen siden storoffensiven mot IS startet 17. oktober i fjor. Nesten 30 000 har kunnet vende hjem siden irakiske soldater nylig gjenerobret de østlige delene av byen.

Det tok tre måneder med voldsomme kamper for irakiske soldater og regjeringstro milits, med luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen, å bekjempe IS i øst. Men det ventes at kampen om resten av byen, som ligger på vestbredden av Tigris og huser gamlebyens trange gater, vil bli enda blodigere.

