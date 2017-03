FN i sjokk: - Hvis kjemiske våpen er brukt i Mosul, er dette krigsforbrytelser

Statement by the HC for #Iraq, Lise Grande, on the alleged use of chemical weapons in #Mosul.

I helga kom 12 pasienter, inkludert kvinner og barn, inn på et sykehus i Mosul med uvanlige symptomer: Blemmer, røde øyne, oppkast og hoste.

Fire barn og to kvinner er blant de skadde som har kommet inn på sykehuset de siste 48 timene. De får nå behandling for å ha vært utsatt for kjemisk angrep, meldte Den internasjonale Røde Kors-komiteen i går. Fire av dem viser «alvorlige tegn på å ha vært utsatt for kjemiske midler», ifølge Al Jazeera.

Brennmerker på kroppen

Pasientene skal ha blitt utsatt for kjemiske midler i den østlige delen av Mosul, som nå er kontrollert av den irakiske hæren.

- Jeg så en liten gutt, kanskje åtte eller ni år. Hele kroppen hans hadde brennmerker. Svarte og brune merker, over hele kroppen, sier Stefanie Dekker, Al Jazeeras utsendte journalist, som var på sykehuset der ofrene for mulig kjemisk angrep ligger.

- Sjefen for sykehuset fortalte oss at de merket en rar og sterk lukt fra pasientene, som skal være en konsekvens av at kjemisk våpen er brukt, fortsetter journalisten.

Sykehussjefen forteller journalisten at «en form for kjemisk gass har vært brukt». Hittil har ingen etterforsket saken.

FN: - Ingen unnskyldning

- Dette er forferdelig. Hvis den påståtte bruken av kjemiske våpen blir bekreftet, er dette et alvorlig brudd på internasjonal humanitær lov - og en krigsforbrytelse. Det finnes aldri noen unnskyldning for bruk av kjemiske våpen, sier Lise Grande, FNs humanitære koordinater i Irak.

Det vil nå bli iverksatt undersøkelser for å se om kjemiske våpen er brukt, ifølge sykehussjefen. Han sier videre at 12 personer nå får behandling for å ha vært utsatt for et mulig kjemisk angrep.

Verdens helseorganisasjon (WHO) melder i en uttalelse at de sammen med lokale helsemyndigheter nå har «iverksatt en beredskapsplan for å trygt behandle menn, kvinner og barn som kan ha vært utsatt for kjemiske midler», ifølge Al Jazeera.

USA har advart om at IS kunne ta i bruk kjemiske midler i forbindelse med Mosul-offensiven.

4000 flykter - hver dag

Kampene i Vest-Mosul blir stadig mer voldsomme, som igjen gjør at stadig flere irakere flykter fra byen.

- Vi har merket en voldsom økning i antall flyktninger den siste uka. 30 000 personer har flyktet Vest-Mosul i forrige uke, som betyr rundt 4000 hver eneste dag, sier Matthew Saltmarsh, FN-talsmann, ifølge Reuters.

I ukene som kommer, forventer man at enda flere vil flykte, da gatene i vest av millionbyen Mosul er mye trangere enn i øst, som den irakiske hæren klarte å ta over kontrollen av før jul. I Vest-Aleppo antar man også at det befinner seg rundt 750 000 sivile irakere, som gjør frigjøringen av denne delen av byen mye vanskeligere.

100 000 barn på flukt

Siden den irakiske hæren, med støtte fra USA og andre vestlige land, startet offensiven mot IS i oktober i fjor, har mer enn 190 000 personer flyktet, hvorav over halvparten barn.

Det var sommeren 2014 at IS etablerte sitt såkalte islamske kalifat i deler av Irak og Syria.