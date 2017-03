FN-topp sa opp etter apartheid-kritikk mot Israel

FN-toppen Rima Khalaf går av fordi FNs generalsekretær skal ha bedt henne trekke tilbake en rapport hvor hun skrev at Israel har innført et apartheidsystem.

Khalaf anklager i en kontroversiell ESCWA-rapport Israel for å ha et apartheidlignende system mot palestinerne. På en pressekonferanse opplyser hun at generalsekretær António Guterres ba henne trekke tilbake rapporten.

-Jeg ha ham revurdere avgjørelsen. Han insisterte, så jeg leverte min oppsigelse, sier hun til journalister i Beirut.

Guterres har sagt at FN ikke står bak rapporten, og hans talsperson Stephane Dujarric sier det ikke er press fra Israel eller USA som gjør at Khalaf må gå. Men Israels FN-ambassadør Danny Danon og USAs FN-ambassadør Nikki Haley ønsker oppsigelsen velkommen.

- Anti-Israel-aktivister hører ikke hjemme i FN. Det er på tide at det blir slutt på at FN-topper bruker sine posisjoner til å fremme en antiisraelsk agenda, sier Danon.

