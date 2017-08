Føler seg rundlurt av oljebransjen

BALLSTAD/HENNINGSVÆR (Dagbladet): - Vi har en oljeminister som faen ikke er brukenes.

Børge Iversen har vært fisker i 44 kalde år her i Ballstad i Lofoten. Trolig må yrkesvalget unnskylde bannskapen hans. Fiskere sier som kjent ting som de er.

- Regjeringen vår har ikke peiling på Nord-Norge, fortsetter han og justerer lua med de grove arbeidsnevene.

Det er olja Iversen raser mot, og politikere i Oslo som insisterer på å lete etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja.

- Dette er jo midt i matfatet vårt, sier han.

De tre store

Alle de tre største partiene på Stortinget - Ap, Høyre og Frp - åpner for oljeleting i Lofoten. Arbeiderpartiet har foreløpig fredet deler av området, men i Nordland VI, ikke langt fra Iversens kaikant i Ballstad, vil Ap ha konsekvensutredning.

Nylig avviste også Jonas Gahr Støre regjeringssamarbeid med MDG fordi parti er så avvisende overfor oljeindustrien. Natur og ungdom er nå rasende fordi verken Høyre eller Ap stiller med noen politikere til oljedebatten organisasjonen setter i stand i Lofoten førstkommende lørdag.

I Ballstad spytter Børge Iversen demonstrativt på bryggekanten.

- Det er ikke plass til både olje og fisk. Havområdene er ikke store nok. Så enkelt er det. Skal man lete etter olje her, vil det påvirke hele lokalsamfunnet som lever av fisken, sier han.

Levebrød

Mennesket har levd av fisket i Lofoten siden steinalderen, men dersom oljebransjen legger til kai, kan det være fiskekroken på døra for mange, ifølge Iversen.

- Oljeleting vil være en konstant trussel mot levebrødet vårt og medføre en voldsom usikkerhet for all som fisker.

Iversen har nettopp kommet på land etter å ha gitt et knippe turister en smakebit på ekte lofotfiske: De må pent fange fisken selv, men skipperen hjelper til med å sløye og filetere fangsten. Italienere og tyskere gliser forfjamset når Iversen, med fiskeslo rennende fra den oransje regnbuksa, serverer dem en hvit bærepose med fersk fangst.

-Yes, yes, now you have fish for dinner, sier han og humrer.

- Dau på et sekund

Til Dagbladet forklarer fiskerveteranen at det ikke er oljesøl han frykter mest: Det er seismikken som brukes til å lete etter det sorte gullet.

- Hvis en mann faller over bord mens de driver med seismikkskyting, så er han dau momentant. Så ikke kom her å si at små fiskeegg og larver ikke skades av det der.

For den som ikke er flytende i oljeterminologi: For å undersøke om det finnes olje på havbunnen brukes seismikkbåter. De sender voldsomme trykkbølger ned i jorda, og signalet båten får tilbake kan avsløre hva havbunnen inneholder: Grus og stein, eller sort gull verdt hundrevis av milliarder.

- De lurer oss

Men oljebransjen har inntatt en betryggende tone. De sier olje og fisken absolutt kan leve i harmoni i Lofoten. Det sier også de tre storpartiene på Stortinget.

- Men jeg kjøper ikke den. Jeg tror oljebransjen prøver å lure oss, fnyser han.

Samtlige kommunestyrer i Lofoten har sagt at de ikke ønsker oljeboring i Lofoten, og Iversen ber Oslo-politikerne lytte til signalene fra nord.

Mens han snakker kommer kona med brødskiver til den travle fiskeren. Hun er fra Vennesla, men har gjort lofotværing av seg. Iversen takker pent, og ber oss skrive at kona er den beste fangsten han noensinne har dratt i land.

Hun himler med øynene. Han ler høyt.

- Politikerne får komme opp hit og se, ikke bare sitte i Oslo og bestemme. Jeg skal ta de med utaskjærs på vinteren, alle sammen, så skal de få kjenne på forholdene, og se hva vi faktisk lever av her oppe, sier Iversen.

Øynene viser at han mener alvor nå. Støre, Solberg og Jensen kan med dette regne seg som invitert ut på bøljan blå med Børge Iversen.

Folkelig motstand

Lenger nord i Lofoten, i Henningsvær, en drøy times kjøretur fra Børge Iversens brygge, tar Bente Lorentzen en slurk cappuccino. Dette er et annet Lofoten. Mer urbant og kunsterisk - men like rå og uberørt natur.

Lorentzen deler Iversens bekymring overfor olja, og kommer med følgende - for noen - dystre spådom.

- Jeg er skråsikker på dette: Det blir aldri noen oljeleting i Lofoten. Den dagen de kommer kjørende med en rigg opp hit, så vil de merke hvor stor motstanden er, sier hun.

29-år gamle Lorentzen spiller i punkband, jobber på galleri og mener oljenæringa er i ferd med å bli desperate.

- Når selv ikke denne regjeringen, med Frp sentralt plassert, lykkes med å få åpnet Lofoten for oljeboring, så kjenner oljebransjen presset. De vet situasjonen er prekær nå.

Arbeidsplasser

Lorentzen, som har lang fartstid i Folkeaksjonen for et oljefritt Lofoten, skulle ønske oljelobbyen og Stortinget kunne gitt henne fred fra oljespøkelsen som tilsynelatende skal henge over landsdelen hennes til evig til.

- Folk her er forbanna på regjering og storting, og personlig blir jeg ganske matt. I 10 år har jeg vært engasjert, og stadig kommer det nye politikere på banen som skal fortelle meg hva som er best for Lofoten.

Lorentzen sukker.

- Mange tenker at politikerne i Oslo bare overkjører oss uansett.

- Men vil dere ikke ha nye arbeidsplasser her oppe, da?

- Jeg tror olja bare vil sluke mange av de arbeidsplassene vi allerede har innen fiskeri og reiseliv. Og dét er næringer som vi kan ha til evig tid, i motsetning til olja.

Å fucke med bacalaoen

I første halvår i 2017 ble det eksportert sjømat fra Norge for 46,3 milliarder kroner. 1,3 millioner tonn fisk og skalldyr ble hentet opp av Børge Iversens matfat og sendt sørover og østover.

- Folk blir sure hvis du fucker med bacalaoen deres, minner Bente Lorentzen.

- Rundtom i verden virker det helt sykt at Norge vurderer å bore etter olje i fødestua til den viktigste naturressursen vi har, hevder hun.

Hun reiser seg. Snart kommer passasjerer fra Hurtigruta ned på galleriet hun jobber i. Bente Lorentzen må tilbake på jobb.

- Før jeg går vil jeg si dette: Nå må politikerne snart skjønne tegninga. Lofoten kommer aldri til å akseptere olja. Så kjære politikere: Kan dere ikke bare back off?

Svar fra olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) - Det må være helt i orden å ha ulike oppfatninger om oljevirksomhet utenfor LoVeSe uten at man trenger å så tvil om motpartens motiver. Denne regjeringen er opptatt av at det skapes verdier og arbeidsplasser over hele landet, inkludert i Lofoten og Vesterålen. Jeg er overbevist om at olje- og gassvirksomhet utenfor kysten av Lofoten og Vesterålen både vil skape betydelige ringvirkninger for næringslivet på land og gi store inntekter som kommer hele det norske fellesskapet til gode. - Når var du sist i Lofoten? - Jeg besøkte sist regionen i juni i år, da jeg var på rundtur sammen med resten av ledelsen i Olje- og energidepartementet, for å lære mer om næringslivet i regionen. - Hvordan kan vi nå våre forpliktelser i Paris-avtalen samtidig som vi henter ut olje i Lofoten? - Det er ingen motsetning mellom å være en olje- og gassnasjon og å nå målsetningene i Parisavtalen. Her er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig. I alle seriøse scenarier vil verden trenge betydelige mengder olje og gass i tiår fremover. Det er ingen grunn til at norsk sokkel ikke skal bidra til å dekke dette behovet. Olje og gass fra områdene utenfor Lofoten og Vesterålen er ikke annerledes enn olje og gass fra andre deler av norsk sokkel. Da vi utarbeidet vårt bidrag til Parisavtalen, la vi nettopp til grunn at vi skal nå klimamålene våre samtidig som vi har en sterk og konkurransedyktig petroleumsvirksomhet.

