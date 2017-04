Folk klør seg i hodet etter sheriffens trussel: - Vi kommer for å ta deg. Løp!

(Dagbladet): Heroinepidemien som rir USA som en mare, fører med seg en rekke tragedier. I april i fjor ble det anslått at nesten en halv million amerikanere brukte heroin i løpet av en måned. Dette er en økning fra 161 000 i måneden i 2007 ifølge Bloomberg.

En av de som har sett seg lei på dette, er Peyton Grinnell som er sheriff i Lake County i Florida.

I en noe ukonvensjonell video på sheriffkontorets Facebook-side, gjøre Grinnell det klinkende klart hva han tenker om de som selger det han omtaler som «gift». Ved hans side står fire maskerte menn med skuddsikre vester, og i bakgrunnen spilles truende musikk.

«Løp!»

Sheriffen åpner med å fortelle at de har mottatt en rekke telefoner fra flere av beboerne i området som har ytret bekymring for antallet heroinoverdoser.

Deretter henvender han seg direkte til langerne.

- Til doplangerne som selger denne giften, jeg har en melding til dere: Vi kommer for å ta dere. Flere av våre spanere har faktisk allerede kjøpt heroin fra flere av dere. Vi venter bare på at arrestordrene skal gjøres klare, sier han, før han fortsetter:

- Håper dere nyter å se dere selv over skulderen, mens dere konstant lurer på om dette er dagen vi kommer for å ta deg. Håper dere får sove godt i natt, mens dere lurer på om dette er natta SWAT-laget vårt blåser inngangsdøren din av hengslene.

Han truer også med å sikte alle doplangere som kan knyttes til et overdosedødsfall med drap, og avslutter med en oppfordring det er vanskelig å misforstå.

- Vi kommer for å ta deg. Løp!

Reaksjoner

Videoen har i skrivende stund blitt delt 11 000 ganger, og det er ingen mangel på reaksjoner i kommentarfeltet.

- Tuller du med meg? Var det virkelig noen som tenkte at dette var en god idé?, skriver en Facebook-bruker.

Andre undrer seg over bruken av maskerte politibetjenter, og mener det heller gir assosiasjoner til terrorgruppa IS, mexikanske dopkarteller eller bankranere, mens andre igjen peker på den noe pussige avslutningsbemerkningen.

- Hva slags politifolk ber lovbryterne om å løpe VEKK FRA loven?

100 ganger kraftigere enn morfin

Den voldsomme etterspørselen etter heroin, fører også til at mange tyr til andre midler. For et drøyt år siden mistet flere mennesker i California livet etter å ha tatt overdoser av stoffet Fentanyl.

Bakgrunnen for overdosene er at medikamentet, som er omlag 50 ganger kraftigere enn heroin og 100 ganger kraftigere enn morfin, var kamuflert som langt mer harmløse smertestillende tabletter av typen Norco.

Fentanyl brukes også som smertestillende, men da i langt mindre doser.

Antallet overdoser som har endt med dødsfall har steget siden starten av 2000-tallet. I antall er det snart like mange overdosedødsfall som omkomne i bilulykker.

Viste overdose

Det sheriffen i Lake County hadde valgt sin variant for å avskrekke, valgte politiet i East Liverpool i delstaten Ohio en annen løsning.

I september i fjor la de ut et bilde av ei bestemor og kjæresten hennes som begge hadde tatt en overdose heroin. På bildet kan man se de to ligge henslengt i forsetene i bilen, ute av stand til å åpne øyenene eller gjøre rede for seg. I baksetet sitter barnebarnet på fire år.

De opprørende bildene skapte storm på Facebook. Mange kommenterte at det var unødvendig av politiet å legge ut bildene uten å sladde ut besteforeldrenes - og ikke minst barnets - ansikt.

I Facebook-innlegget skriver imidlertid politiet at målet ved å publisere bildene, var å skape blest.

«Vi er fullt klar over at noen kanskje vil bli støtt av disse bildene, og for det beklager vi, men det er på tide at befolkningen som ikke bruker narkotika ser hva vi må håndtere på daglig basis».

La ut bilde av avdød barnefar

Også enkeltpersoner har delt bilder av hva heroinmisbruk har gjort med familiene og livene deres. Ett av dem var Eva Holland fra Cincinatti i Ohio.

Hun la september 2015 ut et bilde på sin Facebook-profil av seg selv, sine to barn og den avdøde faren til barna i en åpen kiste.

Bildet, og det medfølgende innlegget, ble på seks dager delt nesten 300 000 ganger.

Mike Settles (26) døde 2. september etter lengre tids narkotikaavhengighet. Holland forklarer at hun publiserte bildet for å øke bevisstheten rundt bruken av tunge narkotiske stoffer, og hva som kan bli følgene av dette.

- Hovedgrunnen til at jeg tok dette bildet var for å vise virkeligheten knyttet til avhengighet. Dersom man ikke velger å være ren hver eneste dag, er dette den eneste veien ut, skriver hun.

Hun legger også til at hun har forståelse for at bildet vil gjøre mange opprørt, men at det er langt viktigere å rette søkelyset mot denne problematikken.