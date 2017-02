Folk valfarter fra hele verden for å se den spektakulære ildfossen: - Dette er helt unikt

(Dagbladet): I blant varter moder jord opp med noen helt spektakulære fenomener. Høyt oppe på lista finner man den optiske illusjonen som dukker opp ved Horstail Fall i den amerikanske nasjonalparken Yosemite i California bare én gang i året.

De unike bildene av fossefallet, som ved første øyekast ser ut til å være flytende lava i fritt fall - eller vann i fyr og flamme, går nå verden rundt.

Men forklaringen er langt mer jordnær enn som så.

Den spesielle optiske illusjonen forekommer bare én gang i året, noen få dager i midten av februar, dersom værforholdene tillater det.

På nasjonalparkens hjemmesider kan man lese:

«Horsetail Fall-fenomenet oppstår når vinkelen av solen som er i ferd med å gå ned setter fyr på fossefallet i sjatteringer av rødt og oransje, som om det er ild som faller ned El Capitan»

Det har ført til at hundrevis av fotografer valfarter til fossefallet hvert eneste år, i håp om å få et sjeldent glimt av det nå verdenskjente fenomenet som er kjent som «fire falls» - eller ildfossen på godt norsk.

- Uvirkelig

- Hele scenen er uvirkelig. Det er som tatt ut av en Indiana Jones-film, og det var et utrolig følelsesladd øyeblikk for meg. Jeg innså at jeg hadde tårer som rant nedover ansiktet mitt, sa den amerikanske fotografen Sangeeta Dey til Dagbladet i fjor.

Siden bildene hennes gikk verden rundt i sosiale medier i fjor, var hun aldri i tvil om at hun skulle forsøke å gjenta suksessen i år.

- Jeg fikk tatt noen fantastiske bilder av ildfossen i fjor, og hadde lyst til å se fenomenet igjen. I motsetning til i fjor, som var mitt første år der, så visste jeg akkurat hvor jeg ville stå for å få de beste bildene denne gang, sier hun til Dagbladet.

Når hun først var framme på stedet var hun avhengig av at alt måtte klaffe på en gang.

- Dette var min eneste mulighet til å se fenomenet i år, siden det var kraftig uvær på vei til området - som ville gjort det umulig å se noe som helst, forteller Sangeeta.

- En skikkelig overraskelse

Fotografen fikk seg imidlertid en skikkelig overraskelse, da hun oppdaget at det nesten ikke var noen andre der.

- Takket være en god porsjon flaks, så ble jeg vitne til det samme spektakulære showet som jeg fikk se i fjor. Men uten de samme folkemassene.

Hun mistenker at en annen grunn kan være at flere av veiene i nasjonalparken var midlertidig stengt, som følge av voldsomt regnvær de siste ukene.

Det var imidlertid også med på å skape ekstra gode forhold for fotografene som våget å ta turen.

- Fossen er større enn den har vært på lang tid, på grunn av alt regnet og snøen vi har fått, sier Scott Gediman, talsperson for nasjonalparken, ifølge CNN.

Han forteller at den voldsomme spredningen av bilder fra stedet i sosiale medier, har ført til en enorm pågang av turister.

- Folk kommer fra hele verden for å se dette.

- Helt unikt

Fenomenet ble først fanget på fargefilm i 1973, av den kjente fotografen Galen Rowell, skriver Associated Press.

- Horsetail er helt unik og jeg vet ikke om noe annet fossefall i verden som får et sånt lys. Hvor mange er det som har en plassering på en høy og åpen klippe? De fleste er gjemt inne og får ikke en solnedgang på denne måten, sa Michael Frye, som har skrevet boka «The Photographer's Guide to Yosemite» til nyhetsbyrået i 2012.