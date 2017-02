(Dagbladet): Det er kommet titusener av søppelklager etter at det private renovasjonsselskapet Veireno tok over ansvaret for søppeltømmingen i hovedstaden i oktober.

En av dem som har klaget nå nylig, er Oslo kommune selv ved bydelsoverlegen i Stovner.

«Matvaresøppel som blir liggende som «åpent deponi» på grunn av manglende henting, bidrar til forslumming, forurensning og skadedyr oppblomstring».

Det skriver bydelsoverlege i Stovner bydel, Finn Skogstad, i et åpent brev til Oslo-byrådet datert 30. januar. Han frykter en oppblomstring av skadedyr:

«I inneværende år har vi en mild vinter, og med god tilgang på mat og drikke kan en ikke se bort i fra at det bidrar til en uønsket økning av rottebestanden», skriver Skogstad.

- Helserisiko

Brevet fra bydelsoverlegen i Stovner har tittelen «Helserisiko ved manglende søppeltømming».

Bakgrunnen for brevet er et stort og stinkende søppelberg utenfor en kommunal bygård som ifølge Stovner bydel fikk vokse i nærmere to uker, før det til slutt ble fjernet av renovasjonsselskapet Veireno etter kommunens klage.

Veireno har ikke besvart Dagbladets henvendelse om denne saken.

Holder orden på «berget»

Det var driftsseksjonen i bydelen som først varslet bydelsoverlegen om det voksende søppelberget utenfor en av de kommunale gårdene. Leder for driftsseksjonen i Stovner bydel, Arild Birkeland, legger ikke skjul på at det har vært mange klager fra beboerne:

- Vi har de samme problemene vi, som i resten av byen, sier Birkeland til Dagbladet.

Han forteller at kommunens egne ansatte måtte trå til i den drøyt to uker lange perioden da de ventet på søppelhenting.

- Vi har ikke måttet kjøre vekk søppel selv, men vi har forsøkt å holde orden på berget. Vi har stablet søppel og fulgt med på omfanget, sier Birkeland.

Mener gårdeier har ansvar

Når søppelet flyter i gården du bor i, er det ikke bare renovasjonsselskapet Veireno og Renovasjonsetaten i Oslo kommune som kan stilles til ansvar, mener bydelsoverlegen i Stovner. Han peker nå også på det kommunale foretaket Boligbygg, som formelt eier gården.

«I denne saken vil også ansvaret ligge på Boligbygg Oslo KF, som i henhold til § 9 i forskrift om miljørettet helsevern er pålagt å håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte», skriver bydelsoverlegen.

Bestemmelsen han sikter til, slår fast at virksomheter «skal håndtere og oppbevare avfall på en helsemessig forsvarlig måte».

- Er manglende søppelhenting slik bydelens bilder som du har sendt til Oslo-byrådet problematisk ut fra et folkehelseperspektiv?

- Manglende søppelhåndtering kan bidra til økt rotteforekomst, hvilket er uønsket, sier bydelsoverlege Skogstad til Dagbladet.

- Samme utfordringer som andre

Boligbygg bekrefter søppelsituasjonen ved den kommunale gården på Stovner overfor Dagbladet. De er også enig med bydelsoverlegen i at kommunen også har et ansvar som gårdeier.

- Vi har samme ansvar for håndtering av avfall som andre gårdeiere og borettslag, og vi har de samme utfordringene som andre hvis avfallet ikke blir hentet, skriver kommunikasjonssjef Kristin Øyen i en kommentar til Dagbladet.

Hun forklarer at problemene ved aktuelle Stovner-gården oppsto da søppel-containere ble byttet ut med søppelbrønner. Etter å ha hatt jevnlig kontakt med Renovasjonsetaten løste problemene seg etter hvert, opplyser Boligbyggs representant:

- Vi har ingen nye meldinger om problemer med avfallet på denne adressen nå, skriver Øyen.

Men det er lite Boligbygg får gjort som gårdeier for å skåne beboerne fra søppelkrisa, ifølge kommunikasjonssjefen:

- Boligbygg kan ikke uten videre fjerne husholdningsavfallet fra våre eiendommer selv, men vi håndterer situasjonen så godt vi kan når det gjelder det vi kan fjerne selv. Vi har blant annet en vaktmestertjeneste i alle våre eiendommer som fjerner annet avfall og hensatte møbler og gjenstander hver uke, skriver Øyen til Dagbladet.