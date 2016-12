For 17 år siden blottla Jon Reidar seg for foreldrene. Hjemme til jul, fant de fram brevet fra safen

(Dagbladet): Han var 14 år da han skjønte det, men fordi «homo» var og er et skjellsord forsto Jon Reidar Øyan «at han måtte holde kjeft».

Da han var 19 klarte han ikke mer. Han åpnet ikke munnen, men tok til pennen. I et følelsesladd brev til foreldrene, forklarte Øyan at han var homofil.

Han åpner brevet med tittelen «Hvorfor akkurat meg?» slik:

«Dere har sikkert mange ganger tenkt dere spørsmålet 'Hvorfor har Jon Reidar aldri hatt dame over lengre tid?' Egentlig er dette spørsmålet en like stor gåte for meg som for dere.»

Ligger i safen

I jula fikk Øyan, som nå er bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Oslo, et gjensyn med brevet. Hjemme hos foreldrene i Trøndelag, i en safe, har brevet ligget helt siden han leverte det for hånd for 17 år siden.

På lille julaften fant foreldrene det fram igjen.

- Vi satt og kikka på det. Prata, lo og grein. Vi hadde en hyggelig samtale, og så nevnte de at det kanskje kunne vært fint å dele det med andre. Kanskje det kunne hjelpe noen.

Og det var akkurat det Øyan gjorde. På sin åpne Facebook-profil like rundt midnatt første juledag, delte han bilder av de håndskrevne sidene. Bystyrerepresentanten også er nummer ti på Oslo Arbeiderparti stortingsliste til neste valg.

Var redd

I brevet, over seks sider, bretter den da 19 år gamle Øyan ut om følelseslivet sitt i årene før han skrev brevet. Han var på sitt mest sårbare, forklarer han i dag. Han var også redd, for hvordan foreldrene og ikke minst de rundt ham kom til å reagere.

«Det vil ta tid før dere klarer å innrømme at dere har en sønn som er homo. Men etter en stund håper jeg at dere klarer å bli glad i meg igjen», skriver han.

Han hadde ikke noe å frykte, skulle det vise seg.

- Foreldrene mine var helt suverene, og var livredd for at det var et helt annet brev enn et «komme ut av skapet»-brev da jeg leverte det og så dro igjen, sier Øyan.

- Og de synes det var vondt å kjenne på at jeg var redd for å si det til dem. Vondt å tenke på hvorfor jeg trodde at de skulle ta nyheten så fælt. Det hadde ikke så mye dem å gjøre, men det handler om at man lager seg motstandsmekanismer og gjør seg selv så sterk at man kan takle all eventuell motstand, legger Øyan til.

- Var litt terapi

Han tydde til brevformen, ikke fordi han var redd for å snakke, men fordi han ville forklare. Mye, og deretter få reaksjonen.

- Jeg hadde lyst til å sette det inn i en større sammenheng. Hvis man bare sier «mamma, jeg er homo» kommer det kanskje 1000 spørsmål før du rekker å si noe mer. Det var litt terapi også, å kunne skrive ut fire år med innestengt frustrasjon i et brev, sier Øyan i dag.

Da han var 19 år og valgte å komme ut, gikk Øyan på siste året på videregående i Orkdal. På idrettsgymnaset gikk han på fotballinja. «Macho» og «testosteron» er ord han bruker for å forklare klassemiljøet og skolen.

- Jeg var fryktelig redd på den tida. Og jeg ble selv en av de største homofobene som var med i hylekoret og ropte «jævla homo» til dommeren sånn at ingen skulle skjønne at jeg var homo, sier bystyrerepresentanten.

Roser «Skam»

Og selv om det i Norge i dag er felles ekteskapslov og en helt annen åpenhet rundt homofili, er det fremdeles vanskelig å stå fram, forteller Øyan.

- «Homo» er fremdeles et av skjellsordene som brukes mest i skolegårder, på fotballbaner og i skolen, men åpenheten og rollemodeller man kan assosiere seg med, er det helt klart mer og flere av i dag enn for 15 til 20 år siden, sier Øyan.

Han, i likhet med mange andre denne høsten og vinteren, trekker fram NRK-serien «Skam» og roser den populære TV-serien når han skal snakke om aksept i dag kontra for 10 år siden.

- Den kan få en avgjørende betydning for alle 15-16-17-åringer, og bringer kanskje litt håp i en ganske mørk og dyster hverdag for mange, sier Øyan.

Samfunnet for øvrig har også mer kunnskap og forståelse for hva det vil si å være homofil i dag enn de hadde for noen år siden.

- Det har skjedd mye, heldigvis. Før var det en kuriositet hvis man kjente en homofil person godt. I dag er de i de fleste familier. Men bestefaren min sa det egentlig veldig godt da han sa til meg «Jon Reidar, jeg forstår det ikke, men det er helt greit». Og det er ikke alt man trenger å forstå.

- Stor utlevering

Ideen om å legge ut bildene av brevet, synes Øyan var en fin idé, men innrømmer samtidig at han ikke gjorde det helt uten ettertanke.

- Jeg må innrømme at dette er en av de største utleveringene i mitt liv. Det ble skrevet i min mest sårbare tid i mitt liv, og nå blottla jeg hvem denne lille politikerspiren var for hele Norges befolkning, sier bystyrerepresentanten.

- Men det er veldig hyggelig å se at såpass mange foreldre har vært inne og lest og kommentert. De skriver at de ikke ønsker at sine barn skal streve med sånne tanker. Da tenker jeg at det er greit med en påminnelse at du aldri vet hvem barnet ditt kommer til å bli. Da er det viktig å være romslig, raus og litt forsiktig med måten man omtale andre.