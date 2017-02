For 20 år siden beklaget kongen behandlingen av samene. I dag gikk Erna Solberg langt i å gjøre det samme

(Dagbladet): «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk - nordmenn og samer. Samisk historie er tett flettet sammen med norsk historie. I dag må vi beklage den urett den norske stat tidligere har påført det samiske folk gjennom en hard fornorskningspolitikk».

Ordene tilhører kong Harald og falt da han offisielt åpnet Sametinget i 1997. Kongen ba da om tilgivelse for den urett den norske stats fornorskningspolitikk har påført landets samiske befolkning.

20 år senere - under markeringen av Samefolkets dag i Trondheim i dag - gikk statsminister Erna Solberg langt på vei i samme retning som kongen. Solberg omtalte fornorskingspolitikken, som ble vidlikeholdt fra 1700-tallet helt fram til moderne tid, som et sort kapittel i Norges historie.

«Fornorskningspolitikken er et sort kapittel i norsk historie. Den tvang samer til å legge bort sin kultur og sine språk. Flere generasjoner ble opplært til å tro at det å snakke samisk og det å være samisk, er noe som må ties i hjel», sa statsministeren og presiserte at dette heldigvis ikke lenger av aktuell politikk.

- Et godt stykke på vei

Statsminister Solberg viste videre til at Sametinget, Sameloven og en egen grunnlovsbestemmelse nå er kommet på plass på å rette opp de negative virkningene av fornorskningspolitikken.

«De siste ti-årene har et viktig formål med samepolitikken vært å rette opp negative virkninger av fornorskningspolitikken», fortalte Solberg tilhørerne.

Fornorskningspolitikken begynte allerede på 1700-tallet, og hadde lenge et klart religiøst ståsted. Også den norske stat og storsamfunnet var sterkt involvert i en politikk som gikk ut på å assimilere samisk kultur inn i den norske. Ingar Kuoljok, som er tidligere medlem av Samisk kirkeråd, sa søndag at den norske kirke har «glemt å be samene om tilgivelse» for uretten som ble begått.

Frenologi

I perioder har politikken også hatt klare rasistiske tendenser, hvor blant annet frenologi, en teori om sammenheng mellom kranieform og menneskelige egenskaper, ble benyttet for å rettferdiggjøre undertrykking av samefolket i Norge.

Det aller første samiske landsmøtet ble arrangert i Trondheim fra 6. til 9. februar 1917, og ble en milepæl for samene i Norge. 75 år senere ble 6. februar innstiftet som samenes nasjonaldag. Dagen ble offisiell flaggdag i Norge i 2003 og årets markering er altså 100-årsjubileet av dagen.

- 6. februar markeres bredere år for år, og ikke bare av samer. Den er blitt et eksempel på at man er kommet et godt stykke på vei mot det man var ute etter i 1917 - nemlig likeverdighet mellom samisk og norsk kultur., selv om mye gjenstår på kunnskapssiden om samisk historie, forklarer samehistoriker Steinar Pedersen til NTB.

En god statsministerdag

Statsminister Solberg lovet forsamlingen i Trondheim i dag at staten i dag har en politikk som ønsker å «harmonisere rettslige standarder» for samene i Norge, Sverige og Finland.

«Vi - både sametingene og regjeringene - har et felles mål om å bygge ned grensehindre og gjøre samarbeid mellom samene i våre nordiske land lettere. Jeg er derfor glad for at vi har kommet i havn med forhandlingene om en felles nordisk samekonvensjon. Med denne konvensjonen vil vi få mer harmoniserte rettslige standarder i våre tre land», fortsatte statsminister Solberg.

Like etter talen fortalte Solberg NRK at Samefolkets dag er en spesielt bra dag å være statsminister på.

- Vi er et land bestående av to folk. Dette landet har vi i fellesskap. Det er veldig viktig å forstå det, forklarte Solberg.