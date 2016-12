For 20 år siden sjokkerte drapene på to unge kvinner Australia. Nå kan politiet ha oppklart drapsgåten

(Dagbladet): Saken ble døpt «seriedrapene i Clearmont» og sjokkerte Vest-Australia på midten av 90-tallet.

Politiet har brukt store ressurser på å løse saken, men det var først denne uken, over 20 år etter at forsvinningene og drapene startet, at politiet fikk det de selv omtaler som et «viktig gjennombrudd» i saken.

To drap

9.juni 1996 forsvant 23 år gamle Jane Rimmer etter en kveld på byen i Clearmont, en forstad til byen Perth. Hun ble funnet drept en snau måned etterpå.

14.mars året etter forsvant 27 år gamle Ciara Glennon. Også hun hadde vært på byen kvelden hun forsvant.

Hun ble funnet drept 3.april samme år.

Og nå er en 48 år gammel mann siktet for å ha bortført og drept de to kvinnene, skriver Perth Now.

Mannen er også siktet for å ha bortført og seksuelt misbrukt en 17 år gammel jente i 1995 og for å ha brutt seg inn og angrepet en 18 år gammel kvinne på hennes eget soverom mens hun sov i 1988.

Ikke funnet

Ytterligere en kvinne forsvant fra Clearmont i 1996. 27.januar forsvant 27 år gamle Sarah Spiers.

Politiet tror at også hun har blitt drept, men hun har ikke blitt funnet. Politiet etterforsker fremdeles hennes forsvinning for å se om den kan knyttes til den pågrepne 48-åringen.

- Vi har fremdeles mye arbeid foran oss, men dette har allerede vært en av de største og mest komplekse etterforskningen i historien. Hundrevis av politibetjenter har jobbet med denne saken de siste 20 årene, sier politisjef i Vest-Australia Karl O'Callaghan.

Saken sjokkerte

Politiet brukt store ressurser på å løse drapene. De har utlovet dusører til dem som har informasjon om forsvinningene og de ba til og med seridrapsmannen David Birnie om hjelp for å få innblikk i en seriedrapsmanns verden, skriver nyhetsbyrået AP.

- Drapene sjokkerte Vest-Australia og politiet forstår den store interessen for saken. Men nå som en person har blitt siktet vil jeg benytte anledningen til å be folk om å respektere rettsprosessen som nå er påbegynt, sier O'Callaghan.

Fredag ble den 48 år gamle mannen fra Perth fengslet for tre uker.