For 70 år siden slapp USA atombomber på denne øya. Nå sier forskere at koraller kan ha overlevd atomstrålingen

(Dagbladet): Marshalløyene i Stillehavet var etter den andre verdenskrig et sentralt område for USA når det kom til atomprøvesprengninger.

I perioden 1946 til 1958 utførte USA 67 atomprøvesprengninger på Marshalløyene, ifølge NUPI. 23 av bombene ble sluppet på øya Bikiniatollen.

Prøvesprengingene satte sine spor på naturen – og det først nå – 70 år seinere at forskere kan bekrefte at plante og dyrelivet i havet har blomstret opp, skriver forskningsmagasinet Phys.

Motstandsdyktig

Et forskerteam fra Universitetet i Stanford har studert livet under havoverflaten på stillehavsøya Bikiniatollen.

Stephen Palumbi, professor i havvitenskap, sier til The Guardian at havet er «bemerkelsesverdig motstandsdyktig».

Mennesker og dyr som blir utsatt for stråling utvikler ofte DNA-mutasjoner som i raskt delende celler kan føre til kreft. Etter Tsjernobyl-ulykken i 1986 anslås det at 4000 barn i Ukraina, Hviterussland og Russland fikk kreft i skjoldbruskkjertelen.

Rikt miljø

Forskergruppens undersøkelser tyder på at det har gått betydelig bedre med livet under havoverflata på Bikiniatollen enn det man tørst trodde.

Palumbis forskerteam har oppdaget et variert økosystem i og rundt bombekrateret, de har sett koraller i havet store som biler, store fiskestimer av forskjellig typer fisk og kokosnøttkrabber gå på stranda.

Forskerne tror at allerede ti år etter den siste atomprøvesprengningen i 1954, at korallrevene kan ha begynt å vokse igjen.

- På en merkelig måte er fiskene beskyttet av øyas historie. Fiskebestanden er større enn andre steder siden de har fått lov til å være i fred, haiene er det flere av og korallene er store. Det er et bemerkelsesverdig miljø her, ganske rart, sier Stephen Palumbi til The Guardian.

Forskergruppen fra Universitetet i Stanford skal finne ut hvordan atomprøvesprengningene har påvirket korallene og kokosnøttkrabbene uten å utvikle kreft, skriver Phys.

- Kanskje vi finner ut av hvordan korallene klarer å holde DNA-et sitt intakt, sier Stephen Palumbi til forskningsmagasinet.

Levbart for dyr – ikke mennesker

Professor Palumbi tror at den verst rammede fisken døde for mange tiår siden, ettersom de har kort levealder. Det er derfor de skal ta for seg korallene og kokosnøttkrabbene siden de har lang levealder. Fisken som lever rundt øya Bikiniatollen i dag blir utsatt for så lite stråleeksponering, at forskerne ikke inkluderer fisken i studien.

- Å slippe atombomber i havet er det mest ødeleggende man kan gjøre, men livet i havet jobber med å komme tilbake til normalen, sier Stephen Palumbi.

Selv om planter, dyr og fiskene i havet ser ut til å klare seg ved Bikiniatollen, er det fortsatt ikke mulig for mennesker å leve der.

Som følge av atomsprengningene måtte over 150 personer som bodde på øya flytte til andre øyer. Halvparten av disse døde som følge av strålingen, ifølge The Guardian.

Også andre øyer ble preget av atomprøvesprengningene etter andre verdenskrig. På de andre øyene litt lenger unna, økte sannsynligheten for å få kreft, spesielt kreft i skjoldbruskkjertelen og leukemi.

USA har måttet betale nær fem milliarder kroner i erstatning til beboerne på flere av Marshalløyene, ifølge NUPI.