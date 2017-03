For seks år siden mistet «Piraten» et øye i ringen. Her går det galt igjen

(Dagbladet): Matadoren Juan Jose Padilla går under tilnavnet «Sjørøveren» fordi han bærer en karakteristisk øyelapp der hans venstre øye skulle vært.

Dette øyet mistet Padilla nemlig i tyrefekterarenaen i Madrid i 2011, og han fikk ytterligere skader da han ikke klarte å unnvike oksen under et stevne i Zaragoza i oktober i fjor. Det skriver El Pais.

Hardt skadd

I går gikk det galt igjen for «Piraten», og igjen ble de tydelige arrene i ansiktet tydelige da glassøyet han har under øyelappen fløy avsted.

Han fikk umiddelbart tilsyn av helsepersonale på arenaen, før han senere ble flyttet til sykehuset i Valencia.

Padella fikk omfattende skader i det høyre låret og i brystet under gårsdagens stevne, men har samtidig lovet at han skal stille opp under La Magdalena-festivalen som starter i Castellon på lørdag.

Forbud forkastet

I oktober i fjor ble et lokalt forbud mot tyrefekting i regionen Catalonia avvist av den spanske grunnlovsdomstolen. De sa at det gikk mot en nasjonal lov som beskytter tradisjonen. Det skriver NTB.

Domstolen konkluderte med at lokale myndigheter kan styre andre offentlige arrangementer selv, men at tyrefekting er en del av nasjonalarven og må beskyttes.

Catalonia forbød tyrefekting i 2010. Noen tolket at forbudet var et skritt på veien for den rike regionen som over en periode har forsøkt å bryte med Spania. Selv hevdet ledelsen i regionen at forbudet ble vedtatt for å beskytte dyrene. Imidlertid er det fortsatt lov med arrangementer der okser løper rundt med brennende baller og fyrverkeri festet på hornene.

Ønsker selvstyre

Forbudet ble vurdert av domstolen på oppfordring av det konservative partiet PP og fungerende statsminister Mariano Rajoy.

Regionen Catalonia er mektig og rik, med sitt eget språk og kultur. I likhet med andre regioner har den også en stor grad av selvstyre.

Den sittende ledelsen i regionen har fremmet ønske om å avholde folkeavstemning og løsrive seg fra Spania. Spania sier myndighetene i Madrid ikke kommer til å godta dette.

Tyrefekting ble forbudt på Kanariøyene i 1991.