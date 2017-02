Før senatoren fikk lest ferdig skandalebrevet, fjernet republikanerne henne fra talerstolen. Det skulle de ikke gjort

(Dagbladet): Senator Elizabeth Warren var halvveis gjennom høytlesninga av et brev fra Martin Luther Kings enke da hun ble stanset av republikanerne.

De stemte for å få Warren fjernet fra talerstolen på grunn av innholdet i brevet hun framførte.

Brevet var fra Coretta Scott King, forfattet i 1986, og uttrykker enorm bekymring over at en viss Jeff Sessions ligger an til å bli delstaten Alabamas nye justisminister (attorney general). Den samme Sessions er nå, 31 år senere, nominert av Trump til å bli justisminister for hele USA, og i brevet hevder Scott King at Sessions brukte sin makt som statsadvokat til å skremme svarte mennesker fra å stemme ved valg i Alabama.

«Mr. Sessions brukte den enorme makten hans posisjon gir til å skremme eldre svarte velgere. Denne kritikkverdige oppførselen burde ikke belønnes med at han gis en føderal stilling», skriver Coretta Scott King i brevet Warren leste. Hun hevdet bekymringen til Scott King var noe som burde tas i bektraktning når Senatet nå vurderer om Sessions er egnet til stillingen som justisminister.

- Uansett så fortsatte hun

Warren fikk aldri lest ferdig brevet før Mitch McConnell (R), majoritetsleder i Senatet, stoppet henne. Han hevdet Warren hadde brutt Senatets taleregler ved å så tvil om karakteren til en annen senator ettersom Jeff Sessions per i dag er senator fra Alabama.

"Nevertheless, she persisted." Mitch McConnell just gave Elizabeth Warren the title of her autobiography, if not a line of T-shirts. — David Simon (@AoDespair) February 8, 2017

- Senatoren har sådd tvil om motivene og oppførselen til vår kollega fra Alabama, forklarte McConnell.

Warren protesterte umiddelbart og ba om en votering over saken. Det fikk hun, men Warren og Demokratene tapte mot det republikanske flertallet i Senatet.

- Hun ble advart. Hun ble gitt en forklaring. Uansett så fortsatte hun, sa McConnell fra talerstolen.

- Jeg nekter å være stille

De siste ordene McConnell valgte, «Nevertheless, she persisted», blir nå brukt av Warrens støttespillere for å hedre innsatsen hennes, samtidig som det kreves at senatoren fra Massachusetts skal få anledning til å lese Scott Kings bekymringsfulle brev for senatorene i USA. Emneknaggen #LetLizSpeak brer også om seg på Twitter, hvor Warren også slo tilbake mot McConnell.

- Jeg nekter å være stille mens Republikanerne godkjenner en justisminister som aldri vil stå opp mot presidenten når han bryter loven, smalt Warren ut til sine 1,74 millioner Twitter-følgere.

Tirsdag kveld leste hun også hele brevet fra Scott King på Facebook Live.

- Republikanerne tok bort min rett til å lese dette brevet i Senatet - så jeg står rett utenfor og leser det nå, sa Warren i livesendinga, ifølge The Guardian. Over tre millioner mennesker har nå sett videoen Warren laget.

Trykkes t-skjorter

CNN skriver at mange av den populære senatorens følgere umiddelbart omtalte McConnells opptreden som «mansplaining». Mansplaining er, i følge Wikipedia, en hybrid av ordene «man» og «explaning». Ordet er ment til å beskrive en mann som forklarer for en kvinne at hun vet mindre om et gitt tema med utgangspunkt i hennes kjønn. Mange av støtteinnleggene er bilder av kvinner som marsjerer for likestilling etterfulgt av ordene «Nevertheless, she persisted».

Elizabeth Warren nektes nå å delta i plenumsdebatten over Jeff Sessions kandidatur til jobben som justisminister. Voteringen gjennomføres sent på ettermiddagen onsdag, lokal tid.

Enkelte hevder at Mitch McConnells klubbing av Warren har løftet den allerede populære demokratiske senatoren, og på Twitter foreslår noen at «Nevertheless she persisted» er et utmerket tittelvalg når Warren en dag skal skrive sin selvbiografi.

T-skjorter og telefondeksler med «Nevertheless she persisted» er allerede i salg på verdensveven.

Kalt Pocahontas av Trump

Warren har lenge vært blant Demokratenes mest profilerte folkevalgte, og var tidvis favoritt til å bli Hillary Clintons visepresidentkandidat, men trolig var Warren både for venstrevridd og for kvinne til å stå på Clintons valgseddel i fjor. Hun lykkes uansett å tirre på seg Donald Trump lenge før sistnevnte tok valgseieren, som kalte Warren «Pocahontas» på Twitter. Dette følge av en langtekkelig Twitter-feide de to imellom.

Den 66 år gamle jusprofessoren Warren ble valgt inn som den første kvinnelige senatoren for delstaten Massachussets i 2013. Hun er populær blant venstresida i det Demokratiske partiet, og er kjent for sin skepsis mot storkapitalen på Wall Street, blant annet gjennom standhaftig utspørring av toppene i storbanken Wells Fargo.