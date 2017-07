For to år siden ble løven Cecil drept av troféjegere. Nå har sønnen lidd samme skjebne

(Dagbladet): Drapet på løven Cecil (13) i 2015 fikk folk over hele verden til å koke av raseri.

Den tamme løven, som både var turistmagnet og del av et forskningsprosjekt, ble lokket ut av en nasjonalpark og skutt med armbrøst.

Nå er også Cecils sønn, Xanda, blitt offer for troféjegerne, skriver The Guardian.

Skutt av troféjeger

Xanda ble seks år gammel, og hadde allerede rukket å bli far for flere kull med løveunger. Tilbake står nå ei gruppe på to løvinner og ungene deres.

Xanda ble skutt 7. juli, rett utenfor Hwange nasjonalpark - ikke langt fra der faren Cecil ble skutt. Troféjakta ble arrangert av jegeren Richard Cooke, på vegne av klienter som betaler tusenvis av dollar for å drepe en løve.

Xanda var en del av et forskningsprosjekt ved Oxford universitet, der forskeren Andrew Loveridge har studert løvene fra Hwange i mange år. Løven hadde på seg et sporingshalsbånd som tilhører universitetet da han ble drept.

Ønsker jaktfri sone

- Han ble skutt to kilometer utenfor parkens grenser. Det er ikke spesielt langt for en løve, sier forskeren til The Guardian.

I 2015 ble også en annen av Cecils sønner drept av Cooke, skriver sida «Lions of Hwange National Park» nasjonalpark i ei pressemelding.

Loveridge ønsker nå å opprette en fem kilometers jaktfri sone rundt parken. Men forslaget møter motstand fra jegerne fordi det er nettopp der det meste av jakten foregår, siden dyrene ofte oppholder seg der.

Har drept flere løver

Andrew Loveridge kjenner godt til jegeren som var arrangør for jaktlaget som drepte Xanda. Ifølge han har Richard Cooke drept flere løver i parken.

Samtidig sier forskeren at Cooke alltid har opptrådt redelig når han har jaktet i parken.

- Han har alltid levert tilbake sporingshalsbåndene og fortalt oss hva som har skjedd, sier han til The Guardian.

Hwange nasjonalpark dekker et område på 15 000 kvadratkilometer, og det bor omtrent 550 løver der. Ifølge Loveridge utgjør ikke jakten noen trussel mot bestanden, men han sier samtidig at det ville vært bedre om det aldri hadde skjedd.

Flådd og halshugget

Xandas far, løven Cecil var en av Zimbabwes mest kjente løver. Han også en del av forskningsprosjektet ved Oxford University. I tillegg var han en turistattraksjon i området.

Cecil skal ha blitt lokket ut av nasjonalparken ved hjelp av mat, for så å bli skutt med armbrøst. Da dyret ikke ble drept av skuddet, skal de ha jaget på løven i mer enn 40 timer før de til slutt klarte å skyte og drepe den med en pistol.

Det skjedde i 2015. I flere medier ble det rapportert at løven skal ha blitt flådd, og at hodet skal ha blitt kuttet av som et trofé.

Amerikaner siktet

I etterkant arresterte myndighetene i Zimbabwe to menn, og krevd å få utlevert den amerikanske tannlegen Walter James Palmer ble siktet for å ha skutt løven uten løyve.

Tannlegen skal ha betalt 50 000 dollar, eller over 400 000 norske kroner for å skyte løven, ifølge CNN.

Palmer hevdet selv at jakten ble utført på lovlig vis, og at han hyret inn profesjonelle guider som hentet inn tillatelser til jakten. Til pressen uttrykte han anger for at han drepte den populære løven.

Etter Cecils død begynte det å koke på sosiale medier, der også kjendiser viste sitt engasjement i saken. Det ble opprettet en egen emneknagg på Twitter, «Cecil The Lion», der den siktede tannlegen får så ørene flagrer.

I kjølvannet av drapet på løven har den erfarne storviltjegeren blitt utsatt for flere hatkampanjer, og saken har skapt enorme reaksjoner.

Siktelsen mot Palmer ble aldri fulgt opp, da Palmer forlot Zimbabwe før myndighetene fikk utstedt arrestordren. Til å begynne med presset Zimbabwe på for å få tannlegen utlevert fra USA. Det skjedde imidlertid aldri, skriver National Geographic.