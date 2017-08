For tre uker siden løsnet et av verdens største isfjell. Men hva skjedde så?

(Dagbladet): Det var en av sommerens store nyhetssaker, og en verdenshendelse som forskerne lenge har forutsett.

12. juli brakk en gigantisk bit av isbremmen Larsen C i Antarktis av. Et isfjell på størrelse med Akershus fylke var dermed løsnet fra Antarktishalvøya. Prosessen der isen løsnet fra bremmen kalles kalving, og isfjellet som ble født har fått navnet A68.

Mens «Havnesjefen» i Os har blitt dødsdøm. benådet og avlivet, og mysteriet om Trollpikken har preget landets avisspalter har det vært stille om det enorme løsrevne isfjellet på den andre siden av kloden.

Flyter fritt

Som mye annen vitenskap, er imidlertid nøkkelen i isbrekunnskap og geologi tålmodighet.

Professor og breekspert Jon Ove Methlie Hagen ved Universitetet i Oslo mener imidlertid utviklingen Larsen C-isbremmen har vært gjennom er oppsiktsvekkende.

- Det er overraskende at den har beveget seg så fort, sier Hagen når Dagbladet presenterer ham med de ferskeste tallene fra Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

De har overvåket isbremmen nøye siden den løsnet for nøyaktig tre uker siden. Det gigantiske isfjellet, som har fått navnet A68, har siden da drevet fem kilometer fra Larsen C-bremmen.

- Det har gått ganske fort. Dette isfjellet drives bare av havstrømmene og vil, som alle andre isfjell, bli fraktet rundt med dem, sier professoren til Dagbladet.

200 meter høyt

Det spesielle med isfjellet er imidlertid størrelsen.

Overflaten på det nye isfjellet er om lag 5 000 kvadratkilometer. Det er samme størrelse som hele Akershus fylke (4 900 kvadratkilometer), større enn Østfold (4 200) og mer enn dobbelt så stort som Vestfold (2 200).

I tillegg er fjellet 190 meter høyt. På enkelte steder er det opptil 220 meter høyt. 90 prosent av isfjellet ligger imidlertid under vann.

Det er altså nesten dobbelt så høyt som hotellet Radisson Blu Plaza i Oslo, som ruver 117 meter over bakken.

«Kalven» fra Larsen C-isbremmen i Antarktis er med det et av de største isfjellene som noen gang er registrert.

Flere isfjell dannet

En så stor sprekk og et så stort isfjell har også ført med seg andre endringer. En av dem er at det har brutt ut flere andre mindre isflak. Likevel er den største av A68s «kalver» hele 13 kilometer lang, viser undersøkelsen fra ESA.

- Mer enn elleve mindre isfjell har også blitt utformet. Disse bitene har både knekt av det store isfjellet og den gjenværende isbremmen, skriver ESA.

Hagen ved Universitetet i Oslo sier dette er helt som forventet.

- At det har brutt ut i mindre isklumper er forventet. Det spesielle her er selvfølgelig størrelsen, også på de mindre isfjellene som er dannet.

Hva skjer videre?

Bremmene bremser isbreer lenger inne på den antarktiske halvøya. A68 var en slik brems, og den store bekymringen er at breene glir ut i havet. Hvis breene som bremses av isbremmen Larsen C glir ut i havet, kan havnivået over hele verden stige med om lag 10 cm.

- Det som er spennende er hva som skjer med breene oppstrøms, altså de som ligger inne på land, Larsen C har funket som en flytende hylle i havet. Dette ifsjellet flyter i havet og det har ikke betydning for havnivået at det har løsnet, sier Jon Ove Methlie Hagen til Dagbladet.

- Studier har imidlertid vist at isbreer glir raskere ut i havet og at massetap kan skje ved en slik hendelse. Det vil ha en effekt på havnivået hvis breen bak løsner, sier han.

Sprekkene har vokst

Professor Anna Hogg ved Universitet i Leeds har undersøkt satellittbildene nøye. Hun sier sprekkene i isbremmen som fortsatt er igjen har fortsatt å vokse og utvide seg.

- Siden isfjellet brøt seg løs har det vært aktivitet i resten av isbremmen, så vi er veldig interessert i å overvåke det fortsatt, sier hun til The Guardian.

Det gigantiske isfjellet kan i teorien også bli strandet på grunnere vann på grunn av den enorme dybden.

- Det kan skje i hvert fall for en periode. Det kommer helt an på topografien og havbunnen, sier Hagen.

Det er fortsatt ikke bevist om klimaendringer og global oppvarming er en årsak til at isfjellet knakk av. Vannet på undersiden av isbremmene langs kysten er varmere enn før , men samtidig er kalvehendelser likt det som skjedde i juli en del av isbremmenes syklus.

Forskerne vil fortsette å følge isfjellet videre. Et spørsmål flere har stilt seg er om det etter hvert kan utgjøre en risiko for skipstrafikken.

- Bremmen vil trolig bevege seg nordover med strømmen, mot et område der det foregår en del skipstrafikk. Larsen C vil i så måte kunne bli en trussel for skipstrafikken der, sa Nalân Koç, forskningsdirektør ved Norsk Polarinstitutt, til Dagbladet 12. juli.