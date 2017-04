Forbyr navnet «Muhammad» for å «bremse» ekstremisme: - Kinas praksis blir stadig mer fiendtlig

(Dagbladet): «Muhammad», «Arafat» og «Jihad» er bare noen av navnene muslimske foreldre i Xinjiang-provinsen nå ikke får lov til å gi barna sine.

Kinesiske myndighetene har nemlig laget en liste med over to dusin muslimske navn som nå er forbudt i provinsen som ligger vest i Kina.

Det melder The New York Times.

Muslimsk minoritet

Provinsen er hjem til over 10 millioner uighurer, en tyrkisk-tatarisk folkegruppe. Mange er muslimer.

Kinesiske myndigheter anser Xinjiang-provinsen for å være et episenter for islamistisk ekstremisme. Svartelista med navn skal «bremse religiøs intensitet», er den offisielle grunnen bak forbudet.

Uigurer mener på sin side at de blir undertrykt av de kinesiske myndigheter.

De siste årene har Kina lagt stadig flere restriksjoner på religionsfriheten, og navnforbudet blir av The New York Times satt i sammenheng med en rekke andre svært restriktive bånd som er blitt lagt på folkegruppen.

Andre navn som forbys er «Mujahid» og «Medina».

- Stadig mer fiendtlige

Menneskerettighetsaktivister mener forbudet viser nøyaktig hvor mye kinesiske myndigheter er villig til å innskrenke uigurernes rettigheter for å bekjempe terrorisme.

- Kinas praksis blir stadig mer fiendtlig, sier Dilxat Raxit, en talsperson for verdens uigurkongress.

Det er en aktivistgruppe med base i München i Tyskland som jobber for at uigurerne skal få økt grad av selvstyre i Xinjiang.

- Dette er den siste absurde restriksjonen som kinesiske myndigheter har lagt på innbyggerne i Xinjiang, sier Sophie Richardson, direktør i organisasjonen Human Rights Watch.

Forbød langt skjegg

Tidligere i april trådte et lignende forbud i kraft. Da forbød kinesiske myndigheter personer i Xinjiang-provinsen å gro langt skjegg. Også da ble forbudet solgt inn som et tiltak mot ekstremisme.

Samme forbud gjorde det også hjemmeundervisning ulovlig. Det er også nå ulovlig å være tildekket i offentligheten, skrev CNN da.

Loven trådte i kraft 1. april.