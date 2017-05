Foreldre søker Nav om støtte til konfirmasjoner

Nav opplever årlig pågang fra foreldre som søker støtte til konfirmasjoner. I Trondheim gis det rundt 5000 kroner til feiringen til familier med dårlig råd.

Avdelingsleder Knut Kvassheim i Nav Midtbyen i Trondheim sier til Adresseavisen at de ikke er forpliktet til å hjelpe, men at de kan innvilge såkalt særskilt støtte. Retningslinjene fra Trondheim kommune sier at en familie kan motta rundt 5000 kroner til en konfirmasjonsfeiring.

–Vi gir rundt dette, av og til mer, av og til mindre. Hvor mye bestemmes etter individuelle vurderinger. Støtte til konfirmasjon kommer under posten «utgifter til begivenheter» og Trondheims fire Nav-kontorer bruker mellom 20.000 og 30.000 kroner hver på denne utgiftsposten årlig. Det aller meste betales ut i april, mai og juni, så da vil jeg tro mye går til konfirmasjon, sier Kvassheim.

Støtten skal gå til en nøktern feiring.

- Det er ikke snakk om noen ekstravagante feiringer, det er moderate feiringer vi støtter. Og de aller fleste som har dårlig økonomi er flinke til å få til dette uten hjelp. De vet hva de har og får til en feiring med det, sier Kvassheim.

