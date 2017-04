Foreldrene holdt barna unna flere matvarer. Da forskerne undersøkte, hadde bare én av ti allergi

(Dagbladet): Det går fram av en ny studie fra Umeå universitet i Sverige.

- Det er veldig bra at slikt dokumenteres. Dette er nemlig noe vi nå ser mye av både i Norge og i store deler av verden ellers, sier professor og spesialist på allergi blant barn og unge, Karin Lødrup Carlsen ved Universitetet i Oslo (UiO) til Forskning.no.

Doktorand Anna Winberg ved Umeå universitet står bak den ferske avhandlingen som tar for seg overfølsomhet for basismatvarer som melk, egg, fisk og hvete blant skolebarn.

Studien omfattet alle skolebarn i første og andre klasse i Luleå, Piteå og Kiruna, tilsammen 2585 barn i alderen sju og åtte år.

- Kan gi konsekvenser

Foreldrene rapporterte at hele 21 prosent av disse barna hadde en eller annen form for matallergi.

Under en oppfølgingsstudie da barna var 11-12 år gamle, rapporterte foreldrene om enda større overfølsomhet for matvarer. Mange av barna ble verken servert melk, egg, fisk eller hvetemel i den daglige kosten.

Ifølge den ferske studien, var foreldrenes rapporter om overfølsomhet for matvarer hos barna åtte ganger høyere enn det som viste seg faktisk å være tilfelle ved testing av påvisbar matallergi.

- De fleste vokser av seg allergier mot basismatvarer. Derfor er det viktig å få utredet hvorvidt barnets mistenkte eller konstaterte allergi fremdeles gjør seg gjeldende, sier artikkelforfatter Winberg i en pressemelding fra det svenske universitetet.

Hun peker på at foreldre kan ha rådet sine barn til ikke å spise bestemte matvarer på grunn av en mistanke om overfølsomhet hos barnet som oppsto i løpet av barnets første leveår.

- De fortsetter gjerne med denne eliminasjonsdietten når barna blir større, uten at den angivelige matallergien utredes. Mange skolebarn står derfor på en slik eliminasjonsdiett, uten at de har behov for det. Det kan gi ernæringsmessige konsekvenser, sier forskeren.

Bare en av ti hadde allergi

Umeå-forskerne gjorde også en klinisk studie av 94 barn som foreldrene mente hadde matallergi.

Det viste seg at bare én av ti faktisk var allergiske. Bare ni av de 94 undersøkte barna hadde allergi mot en matvare.

Barna og foreldrene ble intervjuet på nytt et år senere. De få som hadde fått konstatert matallergi, rapporterte at de hadde fått bedre kunnskap om hvilke symptomer de kunne få, dersom de ved en feil spiste en matvare de var allergiske mot.

De visste også mer om hva de burde gjøre dersom de reagerte allergisk, skriver Forskning.no.

Barna som ikke hadde testet positivt på matallergi, opplevde å ha fått en opptur.

Å kunne spise flere matvarer ga færre begrensninger, og de opplevde at å ha sosial omgang med andre, var blitt lettere.