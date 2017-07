Førerløs bil trillet inn i barnehage i Oslo. Barn skadet

(Dagbladet): En førerløs trillet inn i Grorud barnehage på Ammerud i Oslo i dag og traff et barn.

Barnet var ved bevissthet og ble kjørt til sykehus sammen med sin mor. Skadeomfanget til barnet er ukjent. Det melder Oslo-politiet på Twitter.

Det var klokka 15.43 at politiet fikk melding om hendelsen. Det var AMK som fikk den første meldinga, og varslet politiet, ifølge operasjonsleder Marita Aune.

Hun sier til NTB at det er usikkert hvordan og hvorfor bilen rullet inn i barnehagen, men at de har fått opplysninger om bilen.

- Vi er på stedet nå og gjennomfører nødvendige undersøkelser og snakker med vitner, sier Aune.

Påtroppende operasjonsleder ved Oslo-politiet sier til Dagbladet like før klokka 17.00 at de fortsatt ikke vet hvorfor bilen begynte å trille.

- Vi er i kontakt med eier av bilen, sier operasjonslederen.

Han forteller at foreløpige undersøkelser på stedet, samt forklaringer fra vitner tyder på at det ikke befant seg noen i bilen da den startet å trille. Han sier også at det mest sannsynlig var flere vitner til hendelsen - både andre barn og ansatte i barnehagen.

Barnet er mellom ett og to år gammelt, ifølge operasjonslederen.

