Forføyningen mot Donald Trumps innreiseforbud ble forlenget av føderal dommer 

En føderal dommer i Hawaii har besluttet å forlenge den midlertidige forføyningen som hindrer iverksettelsen av president Trumps innreiseforbud.

Forføyningen er forlenget til staten Hawaiis søksmål er ferdigbehandlet i rettsvesenet, skriver nyhetsbyrået AP.

Kjennelsen kom kun timer etter at dommer Derrick Watson hadde hørt partenes argumenter i saken.

Trump-administrasjonen ba dommeren om å innsnevre forføyningen til kune å gjelde den dele av innreiseforbudet som gjaldt visumnekt til borgere fra seks land med overveiende muslimsk befolkning.

Muslimforbud

Delstatens justisminister Douglas Chin har argumentert med at det underliggende signalet i det reviderte innreiseforbudet er «som et neonskilt som blinker 'muslimforbud, muslimforbud', uten at regjeringen bryr seg med å skru det av», skriver NTB.

Chin mener forbudet diskriminerer muslimer og at det skader delstatens økonomi, mens regjeringen i Washington sier presidenten har rett til å ta avgjørelser for å beskytte rikets sikkerhet.

Chad Readler i det amerikanske justisdepartementet bemerket i retten at regjeringen sa at kun 20 flyktninger hadde blitt omplassert på Hawaii siden 2010.

- Er dette en matematisk øvelse som sier at 20 ikke er nok? Hva slags slutning skal jeg dra av det? spurte dommeren.

Readler svarte at 20 rett og slett er et lavt antall.

- Sier hvem? repliserte Watson.

Innreiseforbudet til Trump skulle etter planen trådt i kraft 16.mars, men ble stoppet 15.mars av dommer Derrick Watson på Hawaii.

I kjennelsen stilte Watson spørsmål ved Trump-administrasjonens argumenter om at innreiseforbudet er motivert av sikkerhetsinteresser.

Dommeren understreket også at Hawaii vil lide økonomisk dersom presidentordren hindrer studenter og turister i å komme til Hawaii, og Watson påpekte også at det er sannsynlig at Hawaii vil nå fram med påstanden om at innreiseforbudet bryter med det første grunnlovstillegget, som beskytter folk fra religiøs diskriminering.

Vil ta det til Høyesterett

- Vi kommer til å kjempe mot denne forferdelig avgjørelsen. Vi kommer til å ta dette så langt vi må, helt opp til Høyesterett. Vi kommer til å vinne, sa Donald Trump om dommer Watsons avgjørelse under et valgmøte i Nashville like etter kjennelsen.

Der åpnet han også for at han kan komme til å gå tilbake til den første presidentordren, som ble stoppet av en dommer i Washington, og ta den saken helt opp til Høyesterett.

- Jeg tror vi burde gå tilbake til den første og gå hele veien. Faren er klar, loven er klar, behovet for min presidentordre er klart, sa Trump.

Trumps nye presidentordre kom 6. mars og inkluderer innreiseforbud mot seks overveiende muslimske land, ikke sju som sist gang.

I tråd med det opprinnelige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger, er fjernet.

Til forskjell fra det forrige, får flyktninger som allerede har fått innvilget opphold, reise til landet.

En annen endring er at personer som allerede har gyldig visum til USA, ikke blir nektet innreise. Ordlyden som innebar at kristne minoriteter skulle prioriteres, er også fjernet.

Saken oppdateres