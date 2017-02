Forhandler om Norges dyreste fjellhytte

(Finansavisen:) I ni år har hyttepalasset til Steinar Andreas Mikkelsen (67) – faren til rallyføreren med omtrent samme navn – vært til salgs via en rekke ulike meglere. Hegnar.no har omtalt hytten – som også har vært med i TV3-programmet «Lukket visning» - flere ganger.

Nå er ifølge nåværende megler, Kristian Karlsrud, daglig leder i Krogsveen Frogner, ting imidlertid i ferd med å skje, skriver Finansavisen.

- Det er én vi er i forhandlinger med, det blir antagelig en avklaring i løpet av uken, sier Karlsrud, som ikke vil røpe noe om prisintervallet, annet enn at det «ikke er langt unna».

Nedsatt fra 60 millioner

Mikkelsen-familiens palass har seks soverom, egen vinkjeller, bassengavdeling, dobbeltgarasje og flere fasiliteter enn disse sidene kan romme, over et primærromareal på 470 kvadratmeter. Om man regner bruttoareal, blir summen 754 kvadratmeter.

Den opprinnelige prisantydningen var imidlertid på 60 millioner kroner.

- Vi har også hatt en del interesse tidligere, men det har vært mange forbehold om byttehandler og manglende bankavklaringer. Selger oppholder seg for det meste i utlandet, og er ikke interessert i noen byttehandel, sier Karlsrud til avisen.

- Hvordan oppfatter du resten av markedet på Geilo?

- Det har vært et fantastisk oppsving det siste året. Det har mye med snøen å gjøre, at man kan åpne allerede i oktober. Man er ikke like heldig alle andre steder i landet.

Prisene opp 5,5 prosent

Onsdag skrev Hegnar.no at prisene for fritidsboliger på fjellet har steget 5,5 prosent det siste året, og ifølge rapport fra Eiendom Norge koster den typiske fjellhytta 1,7 millioner kroner.

Fra og med februar 2016 til og med januar 2017 ble 3.463 fjellhytter solgt i Norge.

Dette er 13 prosent flere enn i foregående 12-månedersperiode - og hele 56 prosent flere enn i 2013/14.

De «dyreste» kommunene

Siden store enkeltsalg kan slå voldsomt ut på gjennomsnittpriser der omsetningen er begrenset, rangerer Eiendom Norge de «dyreste» kommunene etter medianprisen (den midterste observasjonen).

Medianprisen på 3,25 millioner kroner i Flå er opp over 21 prosent fra foregående 12-månedersperiode, mens 2,99 millioner kroner i Øyer (Hafjell) tilsvarer et nesten 11 prosent fall der.

Sirdal har opplevd en vekst i medianprisen på 24,5 prosent.

I kommunene Tinn (Gaustablikk) og Nes (Nesbyen) har medianprisen steget hhv. 24 og 20 prosent.

Undersøkelsen viser videre at fjellhytter ved langrennsløyper har steget 4,0 prosent det siste året, mens fjellhytter ved alpinanlegg har klatret 6,3 prosent i pris.

