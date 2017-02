Forsinkelser etter snøfall

Over store deler av landet er trafikken preget av det store snøfallet i natt:

Ved Krokstadøra i Sør-Trøndelag er en lastebil kjørt av veien.

Ved Borge kirke i Østfold står en trailer på tvers i veien og sperrer for trafikk.

På fylkesveiene 110 og 111 er det biler i grøfta som gjør at trafikken går sakte forbi.

Ved Malvikhallen i Sør Trøndelag har en bil havnet på taket.

På fylkesvei 163 ved Lørenskog har en lastebil stoppet i en oppoverbakke og står og sperrer for trafikk.

På Romerike står flere tunge kjøretøy fast i Kjølstadbakken på Nes og sperrer for trafikk.

På riksvei 20 ved Kjeller står et vogntog fast og sperrer for trafikk.

Ved Skjeberg i Østfold har bommen på jernbaneovergangen låst seg i nedestilling og på morgenen i dag sperret den for all trafikk.

På E18 ved Natvallkrysset i Sandefjord har en bil kjørt i autovernet og traffikken forbi ulykkesstedet går sakte.

I Lørentunellen på ring 3 i Oslo har en bil kjørt i tunellveggen og sperrer for trafikk i vestgående retning.

Ved Godthaab på Steinshøgda i Bærum har en bil sklidd av veien og trafikken går sakte forbi ulykkesstedet.

I Ankerveien på Ila i Bærum har en buss sklidd av veien.

På vei inn til Oslo er det meldt om flere uhell på veiene. I Oslo flyter trafikken fint, ifølge operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

- Det har vært overraskende få meldinger, sier Hekkelstrand til Dagbladet.

- Likevel ber operasjonslederen trafikantene om å kjøre etter forholdene. Spesielt i høyden er det mye snø, sier operasjonslederen.

Kø

I Bærum har de vanskelige kjøreforholdene gjort seg gjeldene for flere. I Ankerveien ved Ila i Bærum, skled en buss av veien. Ved Godthåb i Bærum har en bil gjort det samme.

Det er ikke meldt om personskade i noen av tilfellene, ifølge Magne Olsvoll, operasjonsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

- Det er glatt i det aktuelle området. Kjøretøyene står til hinder og kan skape litt kø, sier Olsvoll til Dagbladet.

Operasjonslederen ber trafikantene som kjører gjennom distriktet, om å kjøre etter forholdene.

- Hvis man ikke absolutt må være framme på et spesielt tidspunkt, anbefaler vi om å ta det litt rolig, sier operasjonslederen til Dagbladet.

Forsinkede fly

Busselskapet Ruter i Oslo melder om flere forsinkelser på sine ruter.

På Gardermoen er det også noen forsinkelser, men ikke mer enn det som er vanlig på dager med snøfall.

- Når det snør må vi brøyte rullebanen kontinuerlig og det vil forsinke flytrafikken noe, men det er ikke mer forsinkelser enn vanlig, sier kommunikasjonssjef Joachim Westher Andersen til Dagbladet.

Han oppfordrer alle som skal ut å fly å følge med på mobiltelefonen.

- Flyselskapene vil sende ut informasjon til de passasjerene som er rammet av endringer, sier han.

På Riksvei 7 over hardangervidda, på riksvei 13 over Vikafjellet og på E134 over Haukelifjell er det nå kolonnekjøring på grunn av uvær.