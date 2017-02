«På grunn av teknisk feil på Nationaltheateret stasjon blir det forsinkelser på samtlige linjer», melder Ruter på sine nettsider.

De kommer med følgende oppfordring til de som skal skal ta t-bane i morgenrushet:

«Beregn ekstra tid».

Problemene skyldes en brann på Nationaltheatret stasjon onsdag kveld.

Ikke ferdigtestet

Arbeidet med reparasjonene startet torsdag kveld.

- Vi har fått byttet alle kabler og gjort det som trengs, men det er et omfattende arbeid etterpå for å teste og kontrollere at alt er i stand. Der gjenstår det litt arbeid. Det må vi ta til natten igjen, sier kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud til Dagbladet.

Det skyldes rett og slett at en del av testarbeidet må gjøres ute i sporet, og dermed ikke kan utføres når det er trafikk.

Asperud sier at de vil følge samme ruteopplegg som de gjorde i går, noe som i praksis betyr følgende:

Linje 1 innstilt mellom Majorstuen og Bergkrystallen.

Linje 5 kjører ikke Ringen, men går som normalt mellom Vestli og Sognsvann. Linje 4 dekker Ringen med unntak av Carl Berners plass.

Linje 2 kjører Østerås - Ellingsrudåsen, men mellomavgangene fra Ellingsrudåsen snur på Stortinget. Linje 3 går som normalt, men Linje 3x mellom Stortinget og Mortensrud er innstilt.

- Ta ekstra tid

- Det er akkurat gjennom t-bane-tunnellen at det er redusert kapasitet. Det går t-baner på alle linjer, men det er noe redusert. Så det kan lønne seg å ta litt ekstra tid, sier Asperud.

I tillegg til problemene i kjølvannet av kabelbrannen var det problemer på t-banen både tirsdag og onsdag.

- Det har vært en kjedelig uke for dere?

- Ja, jeg kan ikke huske at det har vært noe lignende så lenge jeg har jobbet her. Vi gjør så godt vi kan, ut fra de forutsetningene vi har, sier Asperud.

(Dagbladet/NTB)