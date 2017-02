Forskere mener de har bevisene: «tapt kontinent» utenfor Mauritius

(Dagbladet): Jorden er under konstant endring.

Hver dag endrer den seg litt etter litt, og i takt med tiden dannes og oppløses kontinenter. Nå hevder en forskergruppe å ha oppdaget et helt nytt et.

Det skriver CNN. Ifølge kanalen ble et funn av et eldgamle mineraler gjort i Det indiske hav utenfor Mauritius.

Mineralene skal være for gamle til å tilhøre den afrikanske øya.

- Det finnes ikke steiner eldre enn 9 millioner år på Mauritius. Men når vi studerte funnene på øya, har vi oppdaget zirkon (en mineraltype) så gamle som tre milliarder år, sier professor Lewis Ashwal, ifølge hjemmesidene til University of the Witwatersrand.

Rester av superkontinent

Professoren er hovedforfatter for forskningsartikkelen publisert i Nature Communications. I artikkelen konkluderer forskerne med at «Mauritia» var en rest av superkontinentet Gondwana.

Sistnevnte kontinent ble dannet for mer enn 500 millioner år siden, og begynte å bryte opp rundt 300 millioner år senere.

- De nye resultatene viser at denne oppdelingen ikke var en enkel splittelse, men heller en kompleks fragmentering som skapte flere kontinentdeler av varierende størrelse, sier Ashwal om funnets betydning.

Understøtter forskning fra 2013

Videre opplyser forskerne at det nyoppdagede kontinentet har fått økenavnet «Mauritia».

De mener også at funnet understøtter et forskningsprosjekt gjort i 2013.

Da fant en forskergruppe, med blant annet Bjørn Jamtveit ved Universitet i Oslo, lignende mineraler på en strand i området.

Også da konkluderte forskerne med at de hadde funnet restene etter et tapt kontinent.

Fransk skepsis

Funnet ble møtt med skepsis av enkelte. Blant dem var Jérôme Dyment, en geolog ved Paris Institute of Earth Physics.

Han mente at de eldgamle mineralene kunne ha kommet til stranden en skipslast eller annen menneskelig aktivitet. Andre foreslåtte forklaringer har vært at de hadde blitt transportert til stranden med vind og bølger.

- Å finne zirkoner i sand er en ting, å finne dem i en stein er noe annet, sa Dyment den gang, ifølge National Geographic.

Avviser vind og bølger

Nå sier forskerne ved University of the Witwatersrand at de har gjort nettopp det.

- Det faktum at vi har funnet eldgamle zirkoner i en stein understøtter resultatene fra 2013, og tilbakeviser at forklaringen om at mineralene kan ha kommet ditt med vind eller bølger, påstår Lewis Ashwal om arbeidet gjort med hjelp av blant annet geofysikeren Trond Torsvik ved Universitetet i Oslo.