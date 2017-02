Forskere tror de har funnet den 12. grotta med Dødehavsruller

(Dagbladet): En gruppe forskere fra Hebrew-universitetet i Jerusalem mener å ha funnet den tolvte i rekken av huler som har inneholdt de verdensberømte Dødehavshullene.

I en pressemelding, som ble publisert i går, omtaler arkeolog Oren Gutfeld funnet i Qumran som «et av de mest spennende og viktigste på 60 år».

60 år siden forrige

Dødehavsrullene er en samling av nesten 900 religiøse tekster fra jødisk tro og kultur, og de ble nedskrevet mellom år 200 f.Kr og år 70 e.Kr.

De første Dødehavsrullene ble funnet i 1947, og fram til 1956 ble det i alt avdekket 11 grotter med ruller i ørkenen ved Wadi Qumran, nordvest for Dødehavet.

Dersom det nå skal vise seg å stemme at arkeologene har funnet en 12. hule, innebærer det at funnet er det første av dette slaget på mer enn 60 år.

Arkeologene har imidlertid foreløpig ikke funnet noen Dødehavsruller i den nyoppdagede grotta, framgår det i pressemeldinga - og de tror heller ikke de vil finne noen der.

- Ble plyndret

Likevel de mener de bestemt at hula en gang har huset de historiske tekstene.

Arkeologenes teori er nemlig at grotta har blitt plyndret. De har funnet et tomt pergament der, samt fragmenter av rulleinnpakninger og et tøy- eller lærstoff som de mener ble brukt til å binde rullene.

De har også funnet krukker og lokk langs veggene, men disse er ødelagt og innholdet fjernet, ifølge pressemeldinga.

- Dette beviser at hula har blitt plyndret, heter det videre.

- På tross av at vi ikke har funnet noen ruller, men i stedet et stykke pergament (…) viser funnet likevel utvilsomt at grotta en gang har inneholdt ruller, som senere har blitt stjålet, sier utgravingsleder Oren Gutfeld, ifølge Videnskab.dk.

- Må se tekstene

Den danske professoren Anders Klostergaard Petersen er tilbakeholden med å omtale funnet som en arkeologisk sensasjon - i alle fall foreløpig.

- Vi er nødt til å se tekster før vi kan ta stilling til saken på kvalifisert vis, sier han til Videnskap.dk.

- En hule med tekstfunn er naturligvis interessant, men først for alvor når vi får se tekstene og hvilke tekster det er snakk om.