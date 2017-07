Forskerne klør seg i hodet: Pasientene var nesten ikke til å kjenne igjen etter kreftbehandlingen

(Dagbladet): En spansk studie vekker oppsikt i det internasjonale kreftforskermiljøet. En gruppe på 52 lungekreftpasienter testet en ny type immunterapi.

Forskerne ville undersøke hva slags bivirkninger de nye medisinene kunne føre til, men resultatet var langt fra hva de forventet.

I en studie publisert i det anerkjente tidsskriftet The Journal of the American Medical Association konstaterer forskerne at 14 av pasientene plutselig fikk både mørkere og tykkere hår etter behandlingen.

Gråhårede fikk fargen tilbake

Mens kreftbehandlingen cellegift som kjent får pasienter til å miste håret, spekulerer nå forskerne på om en uventet bivirkning av immunterapien faktisk regenererte hårpigmenter for lungekreftpasienter.

Samtidig er det spekulert på om de samme type medisinene faktisk har ført til at føflekkreftpasienter faktisk mister hårfargen.

De tre medikamentene som ble brukt, var Keytruda, Opdivo og Tecentriq.

- Dette gjelder altså ikke all kreft, men lungekreft, som er undersøkt i den aktuelle studien. De som fikk tilbake hårfargen, var 14 av 52 pasienter - og det dreide seg særlig om dem som hadde grått hår og ikke hvitt, konstaterer kreftforsker Kjetil Taskén.

- Aldri hørt om

Senterlederen ved Norsk Senter for Molekylærmedisin NCMM ved Universitetet i Oslo har aldri hørt om liknende bivirkning.

- Repigmentering av hår er en sjelden bivirkning. Det kan ha noe med at immunterapien som er brukt, påvirker samspillet mellom celler i vev og immunsystemet. Har man hvitt hår, er alle pigment-produserende celler borte. Ved grått hår er det en del celler igjen. Og spørsmålet er om disse kan påvirkes, sier Taskén til Dagbladet.

13 av 14 pasienter som fikk den uventede bivirkningen i studien, opplevde remisjon - altså bedring i sykdommen - og forskerne spekulerer derfor på om endringen i hårfarge kan være et tegn på at behandlingen virker.

- Sett dette i mange år

En av dem som ikke er overrasket over resultatet, er avdelingsleder og overlege Geir Tjønnfjord ved Oslo universitetssykehus.

- Kreftbehandling påvirker håret. Det er mildt sagt velkjent. Kreftpasienter mister håret, og flere får mørkere og tykkere hår etterpå, sier han til Dagbladet.

Han sier han selv har registrert hårendringer etter behandling flere ganger, uten at legene ved sykehuset har interessert seg spesielt for det.

- Vi har sett dette mange år. Fenomenet er interessant, og vi vet ikke helt hvorfor det skjer, sier han.

Alvorlig behandling

Hudlege Noelia Rivera ved Det autonome universitetet i Barcelona, som ledet studien, sier til Associated Press at de fortsetter studien - blant annet for å finne ut om resultatet for pasientene er en tilfeldighet eller ikke.

Selv om det skulle vise seg at stoffene i immunbehandlingen har forbedrende effekt for håret ditt, er det langt fra klart at det kan brukes i kosmetisk sammenheng.

- Det er langt fra sikkert at legemiddelet kan brukes til noe annet. Det er alvorlig å mekke med immunsystemet. Og jeg tviler på at det er aktuelt å bruke dette kosmetisk i første omgang. Dette er en alvorlig behandling for en alvorlig lidelse, sier Taskén.

Viagra-effekten

- Det kan være aktuelt hvis man finner medikamenter som virker spesifikt på hårsekker. Det er mange eksempler hvor man har utviklet legemidler som stammer fra indikasjoner som er kommet ved annet bruk. Det mest berømte eksempelet er Viagra, som egentlig skulle bli en blodtrykksmedisin, sier professoren.

Taskén forklarer at bivirkninger i for eksempel huden ikke er uvanlig etter immunbehandling. Samtidig har ikke forskerne oppdaget den samme effekten på pasienter med føflekkreft.

- Det er interessant at forskerne ikke observerer det samme på pasienter med melanom - føflekkreft. Disse pasientene har kreft i noen få av de cellene som produserer fargestoff - pigment - til huden og i hårsekker, sier han.