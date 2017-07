Forskning: Sexroboter kan hjelpe folk, men også bidra til å objektivisere kvinner

(Dagbladet): Det er et stykke igjen fram til «personalet» på bordellet i TV-serien «Westworld», men utviklingen av sexroboter - naturtro roboter som mennesker kan ha sex med - gjør store framskritt for tida, og stadig mer virkelighetsnære modeller kommer på markedet; noen kan leies til fester i USA, og det planlegges en kafé for «erotiske kyborger» i London.

Utviklingen fører med seg nye etiske problemstillinger. Forskerne bak en ny rapport mener sexroboter på den ene side innebærer en «revolusjon» for personer som av ulike årsaker har vanskelig for å fullbyrde et intimt forhold; på den annen side advarer de mot at robotene kan bidra til å øke objektiviseringen av kvinner, og endog være en inngangsbillett til ulovlige seksuelle aktiviteter som pedofili, skriver The Guardian.

« Hvis det å få utløp for sine lyster med en robot kan redde barn fra å bli misbrukt, er det verdt det. » Thomas J. Winther, barnevernsterapeut og sexolog

- Skjør balanse

Bak rapporten står Foundation for Responsible Robotics (FRR). Forsker Aimee van Wynsberghe ved Universitetet i Delft trekker fram eldre på pleiehjem, funksjonshemmede og personer med prematur sædavgang eller seksuelle traumer som potensielle brukere av robotene, men understreker at det fins en skjør balanse:

- Man må finne balansen mellom en mangel på regulering - som innebærer alle mulige typer bruk, og personifiseringer av barn og kvinner som seksualobjekter - og overregulering, som vil kvele teknologien, sier Wynsberghe.

Noel Sharkey, professor i kunstig intelligens og robotteknikk ved Universitetet i Sheffield, påpeker at dagens roboter fremdeles har klumsete bevegelser og tale, og at det er langt fram til robotene blir virkelig menneskeaktige.

- Det kan bli en nisjeting, eller kanskje noe utdrikningslag oppsøker, sier Sharkey - som også ser for seg at par som er interessert i trekant, oppfatter sex med en robot som en «sikker måte» å oppnå det på.

«Voldtektsmodus»

Fire produsenter lager for tida sexrobotene, som koster mellom 45 000 og 130 000 kroner. Mest avansert av disse er California-baserte Abyss Creations, som planlegger en modell med kunstig intelligens seinere i år. Modellen beveger hodet og øynene, og snakker ved hjelp av en tablet-app, ifølge BBC News.

Blant de andre modellene på markedet er RoxxxyGold. Roboten har skapt kontrovers fordi det er mulig å sette den i modusen «Frigid Farah», som gir den en tilbakeholden og sky personlighet, og uttrykker misnøye dersom den blir befølt på intime steder. Kritikere sier den fremmer voldtektsfantasier.

Professor Sharkey er velkjent med argumentet at «det er bedre å voldta roboter enn virkelige mennesker».

- Men det fins også personer som sier at dette bare vil oppmuntre voldtektsmenn ytterligere, påpeker han.

- Hindrer overgrep

Flere frykter at sexroboter som etterlikner barn, kommer på markedet. En japansk pedofil som eier en produsent av barnesexdokker, sier dokkene hindrer ham og andre i å misbruke virkelige barn, men Sharkey er skeptisk til argumentet og tror det forholder seg motsatt i virkeligheten.

- Å behandle pedofile med sexrobotbarn er både en tvilsom og frastøtende tanke. Forestill deg å behandle rasisme ved å la en rasist mishandle en brun robot. Ville det funke? Trolig ikke, sier Patrick Lin ved gruppa for etikk og framvoksende vitenskaper ved California Polytechnic State University.

Wynsberghe påpeker at både kvinne- og mannsmodellerav sexroboter fins, men er bekymret over at kvinnemodellene er basert på pornoestetikk, som kan få uheldige virkninger, siden det på sikt kan bli enklere å være intim med roboten enn å involvere seg med mennesker.

- Porno

Kathleen Richardson, robotetiker ved De Montfort-universitetet, mener sexroboter på sikt vil føre til økt sosial isolasjon.

- Problemet er ikke dokkene, men den kommersielle sexindustrien. Sexroboter er bare en annen form for porno, sier hun til BBC.

Richardson har ikke vært med på å skrive rapporten, som hun kritiserer for ikke å ta kjønnsskjevheten på alvor.

- Hvorfor har rapporten et bilde av en mannlig robot på omslaget når vi vet at sexdokkemarkedet - som er pådriveren for dette - hovedsakelig består av kvinnelige dokker? spør hun retorisk.

- Tanken om at dette er kjønnsnøytralt, er er besnærende, men sanneheten er at ikke mange kvinner kjøper slike dokker. Markedet drives av menn og menns tanker om seksualitet.

- En form for rollespill

Barnevernsterapeut og sexolog Thomas J. Winther påpeker at sexleketøy i en eller annen form har fantes i uminnelige tider.

- Det har alltid vært et ønske om mer naturtro materialer; det er funnet dildoer av elfenbein som er flere tusen år gamle, sier han.

Mens enkelte utenlandske forskere anser sexroboter som en form for porno, er Winther usikker.

- Jeg vil nesten si at det er en avansert form for rollespill, som er mer sofistikert enn oppblåsbare dokker, sier han.

- Tror du det fins et marked for sexroboter i Norge?

- Helt klart, selv om de nok alltid vil appellere til de mer spesielt interesserte, sier han.

- Flere vibratorer enn dokker

Også Winther tror sexroboter kan være et godt hjelpemiddel for personer som av ulike årsaker har vanskelig for å få intim kontakt.

- Det kan også dreie seg om dem som kjøper tjenester av prostituerte, sier han.

- Forskningsrapporten slår fast at hoveddelen av kundemassen er menn. Hva sier det oss?

- Det er interessant, for hvor trekker man linjene? Det fins nok flere vibratorer enn dokker og sjømannsbruder - samtidig er det nok flest menn som har det store behovet og trenger å ty til slike hjelpemidler, sier sexologen, men legger til:

- Det er et klart mulig marked også for kvinner; også kvinner sliter med å finne en partner, sier han.

- Ikke ekte menneske

Winther har friskt i minne at et stort parti barnedokker ble tatt i tollen på Gardermoen i vår. Han mener sexroboter som er skreddersydd til pedofile og folk med voldtektsfantasier, kan ha en hensikt.

- Man kan si at dette er ekkelt og kvalmt, men det er viktig å huske at dette ikke er et ekte menneske. Og hvis det å få utløp for sine lyster med en robot kan redde barn fra å bli misbrukt, er det verdt det, sier Winther.

Sexologen viser til forskning som sier at det er stor sannsynlighet for at personer med voldtektsfantasier ikke begår overgrep dersom de får tilgang på ei dokke.

- Jeg har selv snakket med mange personer som har legningen at de er seksuelt tiltrukket av barn. Ingen av disse har forgrepet seg på noen, men trenger hjelp til å takle lystene sine, sier han og legger til:

- Det fins hypoteser og belegg for å tro at spenningene man har ved ikke å få utløsning for seksuell frustrasjon i seg selv kan trigge atferden, og at man får en roligere fase etter seksuell aktivitet. Dette kan støtte at bruk av dokker og roboter kan risikere risikoen for overgrep

I 1999 innførte Japan et forbud mot seksuelle framstillinger av barn.

- Etter forbudet skjøt antallet overgrepstilfeller i været. Det viste seg at for mange pedofile holdt det med porno. Jeg ønsker veldig at det blir mer forskning på preventiv effekt, sier han.