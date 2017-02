Forsøkte å bryte seg inn i likhuset der broren til Kim Jong-un ligger

Politiet i Malaysias hovedstad Kuala Lumpur oppdaget i natt at noen hadde forsøkt å bryte seg inn i likhuset på sykehuset der Kim Jong-nam ligger. Han var halvbroren til den nord-koreanske diktatoren Kim Jong-un.

Diplomatisk immunitet

Kim Jong-nam ble drept på flyplassen i Kuala Lumpur i forrige uke, sannsynligvis av to kvinner som smurte en dødelig væske i ansiktet hans. Det er antatt at kvinnene jobbet for nord-koreansk etterretning, og at det er lillebror Kim Jong-un som står bak drapet.

Politisjef Khalid Abu Bakar sier at politiet i Kuala Lumpur gjerne vil avhøre 2. sekretæren ved den nord-koreanske ambassaden i den malaysiske hovedstaden. Han kan ikke arresteres fordi han har diplomatisk immunitet. Men det malaysiske politiets ønske om å snakke med diplomaten styrker mistankene om at drapet på Kim Jong Nam kan knyttes direkte til nord-koreansk etterretning. Diplomaten ønskes avhørt sammen med en som er ansatt i det nord-koreanske flyselskapet Air Koryo.

Familiens svarte får

- Han er 2. sekretær ved den nord-koreanske ambassaden. De er ikke i forvaring, de har blitt bedt om å hjelpe til, sier Khalid på en pressekonferanse, ifølge blant annet avisa The Guardian. Khalid sa videre:

- Vi vet at noen forsøkte å bryte seg inn i sykehusets likhus. Vi måtte ta våre forholdsregler. Vi vil ikke la noen klusse med likhuset, sa Khalid.

Kim Jong-nam var Kim-familiens svarte får etter at han ble tatt på fersken i 2001, da han ble tatt i Disneyland i Tokyo med falske dokumenter. Han har etter det uttrykt seg kritisk til det nord-koreanske diktaturet, som ifølge FN er verdens verste terror-regime. De dynastiske tradisjonene i Nord-Korea gir i seg selv herskeren et motiv for å ta livet av sine mulige utfordrere.

- Trodde hun var med i en komedie

Malaysisk politi har arrestert fire mennesker i forbindelse med drapet på storebror Kim, ei vietnamesisk kvinne, ei indonesisk kvinne, en malaysisk mann, og en nord-koreansk mann. I tillegg mener malaysisk politi at fire mennesker som reiste fra Kuala Lumpur drapsdagen har kommet seg til den nord-koreanske hovedstaden Pyongyang.

I avhør har den arresterte indonesiske kvinnen sagt at hun ble lurt til å spille en rolle i drapet, ifølge henne, fordi hun ble lurt til å tro at hun var med i en film-komedie.

Hadde trent

Men Khalid sier at de fire arresterte hadde trent på å gjennomføre drapet på forskjellige steder der det er mange mennesker samlet. Han sier at de to arresterte kvinnene visste at materien de var i besittelse av, og som drepte storebror Kim, var giftig. Men politiet har ennå ikke funnet ut hva slags gift som ble brukt.

- De brukte sine nakne hender, sier Khan om selve drapet, og forteller at kvinnene var instruert til å vaske hendene sine umiddelbart etter drapet.