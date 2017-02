Først strandet 416 hvaler på stranda. Lørdag kom 240 til

(Dagbladet): Siden fredag har flere titalls frivillige kjempet febrilsk for å redde livet til 416 grindhvaler som strandet på Farewell Spit i New Zealand.

Lørdag skyllet plutselig 240 nye hvaler opp på den tre kilometer lange stranda, som ligger som en utstikker på Sørøya.

Men søndag morgen norsk tid kom en liten gladmelding: 240 hvaler er svømt ut i havet, skriver NTB.

Hvalstrandingen er ifølge BBC en av de verste i New Zealands historie, og fortsatt kan ingen forklare hva som forårsaker fenomenet.

Kan skyldes feilnavigasjon

En teori er at hvalene blir jaget på land av haier, ettersom en av hvalene skal ha hatt tannmerker som indikerer haiangrep.

En annen teori er at hvalene feilnavigerer når de skal runde øya og ikke tar høyde for utstikkeren, fordi det grunne vannet i området hemmer ekkolokasjonen de bruker for å finne fram.

- Det er et veldig vanskelig sted hvis du forviller deg der, og er en hval, sier Herb Christophers ved New Zealands Department of Conservation til BBC.

Dessuten er mulig at hvaler som strander, forverrer situasjonen med å tilkalle sine artsfrender for å få hjelp.

Hvalstrandingene startet torsdag kveld denne uka, og frivillige var i gang med redningsaksjonen fredag.

300 døde

Ifølge BBC skal rundt 300 av de ca 400 første hvalene ha dødd mens hjelpemannskapene forsøkte å holde dem nedkjølt med våte kleder.

Omtrent 20 skal videre ha blitt avlivet fordi de allerede var så svake at de kom til å dø.

Fram til de nye hvalene kom i dag, hadde frivillige hjelpemannskaper lyktes i å få cirka hundre hvaler ut i havet igjen.

Håper tidevannet hjelper

Nå håper man at tidevannet søndag skal gjøre det enklere å få de nye 240 hvalene ut til sjøs.

Hvalstranding er ikke et ukjent fenomen på New Zealand, og Farewell Spit er ifølge BBC blant stedene som er hardest rammet.

I februar for to år siden strandet omtrent 200 hvaler på samme strand, hvorav omtrent halvparten av dem døde.