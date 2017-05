Forsvarsekspert tror at Kim kan vekke vulkanen - men geologene tviler

(Dagbladet): I 2006 gjennomførte Kim Jong-il en atomprøvesprengning på under 1 kilotonns sprengkraft. Det er snaut en tiendedel av den kraften til bomben diktatorens sønn, Kim Jong-un, fyrte av sist september.

- Kan bli enormt

Nå planlegger Nord-Korea en ny eksplosjon.

Den kan få katastrofale konsekvenser, mener amerikanske Bruce Bennett, forsvarsanalytiker og seniorrådgiver for Rand Corporation, ifølge CNN.

Han frykter et vulkanutbrudd ved den kinesiske grensa.

Bennett peker på Paektufjellet, en vulkan som ligger 115 kilometer sør for sprengningsfeltet til nordkoreanerne.

- Et eventuelt utbrudd kan bli enormt, og tusener, om ikke titusener, av koreanere og kinesere kan miste livet. Vi vet ikke om en større eksplosjon vil forårsake utbruddet, men det er helt klart mulig, sier Bennett til CNN.

Vet lite om fjellet

Overfor kanalen hevder Bennett at Kina uroer seg over Kim Jong-uns kraftige eksplosjoner. Dette ettersom rundt 1.6 millioner mennesker bor innen 100 kilometers radius av Paektufjellet.

Vulkanen har ikke hatt noe utbrudd siden 1903.

Snaut tusen år tidligere, skal imidlertid et av historiens kraftigste utbrudd ha funnet sted, ifølge Science Magazine.

Samtidig er Paektufjellet i liten grad blitt gjenstand for forskning.

- Vi vet relativt lite om fjellets magmakammer, verken når det gjelder størrelse, forholdene rundt eller dybde, sier doktor Amy Donovan, en foreleser ved King's College London, overfor CNN.

Tror Kim må femdoble

Donovan er en av de få som har undersøkt fjellet nærmere, og tror at en svært kraftig prøvesprengning skal til for å forårsake et utbrudd.

Hun sier at en bombe med en sprengkraft på mellom 50 og 100 kilotonns sprengkraft kan forårsake alvorlig skade.

- For å være helt ærlig, vet vi ikke nok om årsakene til at vulkanutbrudd inntreffer til å si om det er sannsynlig, sier hennes kollega, Kayla Iavino, ved Arizona State University, om et potensielt utbrudd fra Paektufjellet, ifølge CNN.

- Litt i grenseland

Geofysiker Kuvvet Atakan ved Universitetet i Bergen vil ikke spekulere i hvorvidt scenarioet er mulig. Dette fordi han ikke kjenner godt nok til forholdene rundt og inni Paektufjellet.

Han legger imidlertid vekt på avstanden mellom fjellet og sprengningsfeltet.

- Det er litt i grenseland til om en sprengning kan påvirke magmakammeret, sier Atakan til Dagbladet.

Geofysikeren understreker at det er forskjell på overflateeksplosjoner og jordskjelv lengre ned i jordskorpen.

- Mye av energien vil forplante seg i overflatebølger, men det vil også være andre typer bølger. Ved en overflatesprengning vil grovt anslått halvparten av energien gå i friluft, sier Kuvvet Atakan om hvorfor det vil kreve en svært kraftig eksplosjon for å skape et vulkanutbrudd.