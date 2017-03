Forsvarsopprøret lyktes

Gardermoen (Dagbladet): Før landsmøtet brygget det opp til forsvarsopprør på landsmøtet.

En enstemmig programkomité mente følgende skal stå i Høyres program for neste stortingsperiode: «Styrke Forsvaret og ha som langsiktig ambisjon at Norge skal oppfylle NATOs mål om å bruke 2 prosent av landets BNP på Forsvaret».

For svakt

Dette mente mange var for vassent og utydelig i forhold til forpliktelsen fra NATO-toppmøtet i Wales og i forhold til Forsvarets behov for nye kapasiteter. Flere fylkeslag sendte inn forslag om at Norge må må ha som ambisjon å nå NATOs mål om å bruk 2 prosent av BNP innen 2024.

Noen ville også at målet skal nås innen 2020.

Opprøret ga resultater. Et kompromissforslag fra redaksjonskomiteen samlet landsmøtet om følgende ambisjon:

- NATO-mål gjelder

«Fortsette med en reell og betydelig økning av bevilgningene til Forsvaret. Høyre slutter opp om beslutningene fra NATO’s toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en måletting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2 prosent-målet i løpet av et tiår.»

Kompromissformuleringen, som er i tråd med NATO-vedtaket i Wales i 2014, er altså noe rundere og gir noe større handlingsrom når statsbudsjettene skal lages de nærmeste årene enn forslagene fra fylkespartiene.

I tillegg vedtok landsmøtet at stå fast på at minst 20 prosent av forsvarsbudsjettet skal gå til investeringer i Forsvaret.

Stortingskandidat fra Troms Høyre, Kent Gudmundsen, er godt fornøyd med kompromisset, som han anser som en seier.

- Vedtaket er tydelig på at Norge i løpet av en 10 årsperiode skal nå målet som ble avtalt i Wales. Vi er tydelige på at vi i løpet av en 10 årsperiode skal nå målet som bele avtalt i Wales, sier Gudmundsen til Dagbladet.

- Seier

Det mente Troms og flere andre fylkeslag langt fra var godt nok.

- Den opprinnelige formuleringen bidro til å skape unødvendig usikkerhet. Nå er den ryddet av veien. Vedtaket er tydelig på ambisjon om nivå og tidsaspektet. Landsmøtet er veldig tydelig på at Høyre skal jobbe for å nå måsettingen fra Wales. Dette er ikke til å misforstå, sier Troms-politikeren.

- Vedtaket et en seier for oss i nord. Vi er blitt lyttet til. Norge er NATO i nord, og vi må ivareta vårt territorielle område og bidra med strategiske kapasiteter inn i NATO

'