Fortsatt bekymret for Trumps planer

WASHINGTON D.C. (Dagbladet): Norges utenriksminister, Børge Brende (H), har de siste dagene møtt en rekke sentrale personer rundt USAs nye president, Donald Trump under sitt besøk i Washington D.C.. Brende satte blant annet stor pris på møtet med den ferske utenriksministeren, Rex Tillerson, men han er fortsatt ikke helt beroliget over hva Norge og verden har i vente.

Før Trump ble valgt som USAs neste president var det særlig to områder som bekymret Brende. Han uttrykket offentlig en bekymring for Trumps uttalelser om Nato-alliansen, og han var bekymret over Trumps negative holdning til frihandel.

- Når det gjelder spørsmålet om Nato, så fikk vi den endelige bekreftelsen på at USA vedkjenner seg ansvaret gjennom Trumps tale. Det var bra. Når det gjelder handel, så gjenstår det å se, sier Brende til Dagbladet etter travle dager i den amerikanske hovedstaden.

Uklart

Etter møtet med Tillerson var Brende svært fornøyd med at forholdet til den nye, amerikanske administrasjonen så langt ser ut til å være svært godt. Han innrømmer samtidig at det er mye uklart rundt hvordan Trump og hans administrasjon tenker om internasjonal handel.

- De signalene som kommer nå, er mer nyanserte. Trump velger å gå for mer bilaterale avtaler enn de multilaterale. Det som er viktig for oss, å verne om WTO, og at man sikrer at det er et bolverk mot proteksjonisme, sier Brende.

Han er samtidig positiv til USAs nye utenriksminister. Kanskje kan det være en fordel for Norge at ministeren, som fullstendig mangler politisk og diplomatisk erfaring, har erfaring fra oljebransjen som toppsjef i Exxon.

- Varm tone

- Tillerson kjenner Norge utrolig godt. Jeg møtte ham også da han var sjef for Exxon. Han er en veldig innsiktsfull leder. Jeg var veldig imponert over at han hadde satt seg grundig inn i sakene. Vi hadde veldig konkrete, grundige diskusjoner om Nord-Korea, Afghanistan, Syria, Russland og hele fred og forsoningsarbeidet vårt som han var veldig interessert i, sier Brende.

Selv om Trumps uforutsigbarhet fortsatt dominerer verdenspolitikken, ser Brende fram til å samarbeide videre med USAs nye utenriksminister.

- Det var en varm tone. Det betyr mye. Det var senkede skuldre og to venner som møttes. For oss er USA den viktigste sikkerhetspolitiske allierte. At vi nå har fått til dette gode forholdet tegner veldig bra for Norge, sier Brende.