Fortsatt i det blå hvor SAS' Irlands- bemanning skal ansettes

Mikael Wångdahl, som skal være fungerende sjef for SAS' nye irske datterselskap fram til en ledelse er på plass, jobber nå på spreng for at selskapet skal være i trafikk fra november.

I april eller mai skal selskapet være formelt opprettet slik at det kan søke irske myndigheter om en flytillatelse - en prosess som tar tre til seks måneder.

- Vanlig i Europa

- Vi kommer til å ha hovedkontor i Irland og operative baser i London og Spania, sier Wångdahl til Dagbladet. Det er ennå ikke avgjort hvor i Spania SAS vil ha base.

Wångdahl - som er SAS' visepresident for ekstern produksjon - vil ikke si det direkte, men det skinner gjennom at SAS sannsynligvis vil benytte seg av et eller flere bemanningsbyråer.

På spørsmål om selskapet vil ha alt personalet gjennom bemanningsselskaper, svarer Wångdahl slik:

- Det er veldig etablert i Europa, det er vanlig å kjøpe tjenester innen mange områder nå, så det er noe vi undersøker innenfor ulike områder.

Mye i det blå

Ifølge Wångdahl er mye fortsatt i det blå, til tross for at SAS' irske selskap skal være i drift allere om et halvår.

Han avviser ikke at SAS kan komme til å leie inn folk fra Per Høibys selskap OSM Aviation, som i dag forsyner konkurrenten Norwegian med mannskaper.

- Er det aktuelt å leie inn folk fra OSM Aviation?

- Det er jo ett bemanningsbyrå på markedet. Det finnes jo mange. Vi prater med mange akkurat nå, sier Wångdahl.

- Er det aktuelt å ansette piloter og kabinpersonale i det irske selskapet?

- Det er ikke utelukket. Vi holder på å utrede ulike alternativer, sier Mikael Wångdahl til Dagbladet.

- Kommer dere til å opprette et bemanningsselskap som skal betjene det irske selskapet?

- Det har vi ikke besluttet.

- Ikke klart

Wångdahl forteller at han foreløpig er i gang med å rekruttere administrativt personale til det irske selskapet, mellom 25 og 40 personer, som så skal utarbeide manualer og en virksomhetsbeskrivelse.

Det skal også ansettes piloter og kabinpersonale, men det er ikke klart om disse skal ansettes i et bemanningsselskap eller i det nye, irske selskapet.

- Det kommer til å bli cirka fem besetninger per fly, og mellom fem og ni fly, sier han.

- Hvilke ruter skal selskapet trafikkere?

- Fra Storbritannia og Spania til de skandinaviske hovedstedene, forteller Mikael Wångdahl.