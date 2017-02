Fortsatt prisvekst i boligmarkedet

(Dagbladet): Boligprisene i Norge steg med 2,8 prosent i januar 2017. Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,6 prosent fra forrige måned, melder Eiendom Norge.

Boligprisene er nå 12,4 prosent høyere enn for 12 måneder siden, ifølge Eiendom Norge.

- Sterk boligprisvekst

- Vi har lagt bak oss en normal januar måned med solid prisvekst og høy aktivitet. Etter mange måneder med svært sterk prisvekst er det normalt at prisutviklingen moderer seg noe, men med en sesongkorrigert prisvekst på 0,6 prosent så er dette likevel som å regne som en sterk boligprisvekst, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 6169 bruktboliger sist måned. Det er en oppgang på 9,4 prosent sammenlignet med januar 2016.

- Det har blitt solgt vesentlig flere boliger i januar i år sammenlignet med i fjor. Det er kun i 2015 at det er blitt solgt flere boliger i en januar måned. Vi ser en økning i salgsvolumet i alle de store byene, der Stavanger skiller seg ut med 56,4 prosent flere solgte boliger i januar i år sammenlignet med i fjor, sier Dreyer.

I løpet av januar måned ble det lagt ut 6346 boliger for salg i Norge. Det er 1,5 prosent flere enn i januar 2016.

OBOS-økning

OBOS la fram sin boligstatistikk tidligere denne uka. Den viser at i januar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 64 977 kroner. Det betyr at kvadratmeterprisen er 2,3 prosent høyere enn i desember, og 27,1 prosent høyere enn i januar 2016.

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS uttalte da at han ikke er overrasket over utviklingen:

- Den politiske bevisstheten om å prioritere økt boligbygging er økende, og det er positivt. Men vi ser fremdeles at det skjer altfor lite i form av konkrete handlinger i påvente av utredninger og politiske forankringsprosesser. I Oslo forventer vi nå at byrådet følger opp innstillingen fra boligvekstutvalget med konkrete tiltak som setter fart i boligbyggingen, sier Kjørberg Siraj.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 55 868 kroner. Dette er 0,5 prosent høyere enn i desember, og 20,6 prosent høyere enn i januar 2016.

I januar ble det foretatt 524 eierskifter tilknyttet OBOS mot 457 i desember og 436 boliger i januar 2016. I 2016 ble det omsatt 8 466 boliger totalt, mot 8 920 i 2015.