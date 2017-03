Forvirring rundt Trump-talsmanns påståtte unnskyldning til britene: - Tror ikke vi angrer på noe

(Dagbladet): På en pressekonferanse i går viste Trump-talsmann Sean Spicer til en Fox News-sak, der det ble hevdet at britisk etterretning bisto Obama i den påståtte avlyttingen av Donald Trump under presidentvalgkampen.



Den britiske etterretningstjenesten GCHQ, som anklagene ble rettet mot, svarte med å si at det var «nonsens».

- Det er nonsens at GCHQ ble bedt om å gjennomføre avlytting mot den daværende presidentkandidaten. Påstandene er fullstendig latterlige og bør ignoreres, sa en talsmann for GCHQ til BBC.

Flere sier at USA har beklaget

Britiske medier meldte i formiddag at USA hadde beklaget seg overfor Storbritannia, og The Telegraph skrev at etterretningskilder sa at både Spicer og Herbert Raymond McMaster, nasjonal sikkerhetsrådgiver, hadde sagt unnskyld.

Også CNN skriver at de har vært i kontakt med en kilde i Det hvite hus som sa at McMaster hadde vært i kontakt med sin britiske motpart, i tillegg til at Spicer skal ha snakket med Storbritannias ambassadør til USA.

I en uttalelse fra Det hvite hus i dag, sto det imidlertid at Spicer aldri hadde anklaget Storbritannia for å ha overvåket eller avlyttet Donald Trump, og de lovet at påstandene heller aldri skulle bli gjentatt.

Spicer sier de ikke har beklaget

På et pressemøte fredag ettermiddag, nekter Spicer for at USA har beklaget anklagene, skriver CNN.

- Jeg tror ikke vi angrer på noe, sa han til reporterne, ifølge tv-kanalen.

En av CNNs journalister spurte om Trump-administrasjonen hadde sagt unnskyld. Spicer svarte følgende:

- Nei. Vi formidlet bare nyhetssaker.

Tysklands forbundskansler Angela Merkel ankom i går Det hvite hus for å møte med Donald Trump.

I kveld norsk tid holdt de to verdenslederne en felles pressekonferanse, hvor det mot slutten ble åpnet for spørsmål fra reporterne.



Trump fikk spørsmål om hvorfor Det hvite hus hadde sitert en sak fra Fox News, hvor det sto at britisk etterretningstjeneste ble brukt som ledd i avlyttingen av Trump Tower under valgkampen.

- Når det gjelder avlytting fra den forrige administrasjonen, har vi i det minste noe til felles, kanskje, svarte presidenten og viste til Merkel.

Både lederne i etterretningskomiteen i Representantenes hus og leder i Senatets etterretningskomité har uttalt at de ikke har funnet noe som kan bevise at Trumps anklager mot Obama er sanne.

Obama har selv avvist anklagene gjennom en talsmann.