Fotballspilleren ble anklaget for brutalt overgrep mot funksjonshemmet barn. Lokalsamfunnet raser etter at han slapp fengsel

(Dagbladet): Året var oktober 2015 i garderoben på den videregående skolen i den bittelille bygda Dietrich i delstaten Idaho nordvest i USA.

På det lille stedet med drøyt 300 innbyggere er skolens fotballag et viktig samlingspunkt, men det som skjedde i garderoben denne dagen, har endret plassen siden.

Ifølge dommen mot en 19 år gammel mann skal han og to av hans lagkamerater og medelever ha gått til angrep på en utviklingshemmet afroamerikansk lagkamerat etter en fotballtrening. Under hendelsen skal en av lagkameratene ha dyttet en kleshenger opp i guttens anus, før den dømte 19-åringen sparket kleshengeren enda lenger opp.

Forrige uke ble en 19 år gammel mann, omtalt som skolens fotballstjerne, dømt for grov kroppsskade mot et barn. 19-åringen fikk prøvetid på tre år og 300 timers samfunnstjeneste. Dommen mot mannen kan også fjernes på et seinere tidspunkt, skriver Idaho Statesman. Tiltalen mot de to andre elevene er unntatt offentligheten fordi de er under 18 år.

Skaper furore

I utgangspunktet var 19-åringen tiltalt for å med tvang å ha penetrert et fremmed objekt inn i offerets anus.

Dette tiltaltepunktet ble imidlertid frafalt fra aktoratet, og 19-åringen sa seg skyldig i grov legemsbeskadigelse.

Offerets familie hevder imidlertid at gjerningen mot sønnen deres var rasistisk motivert, og at gutten hadde blitt utsatt for rasisme og mobbing i månedsvis av lagkamerater og medelever før hendelsen. De mener også skolen og fotballagets trenere neglisjerte mobbingen.

Familien mener det hele var en hatkampanje mot sønnen, som skal ha vært skolens eneste afroamerikanske elev. Den opprivende hendelsen og rettssaken i etterkant har preget småbyen i lang tid, skriver New York Times.

I tillegg har familien til den utviklingshemmede gutten som ble utsatt for vold, gått til en sivil sak mot de tiltalte i tillegg til skolen og fotballagets trenere for det de mener er utstrakt rasisme, trakassering om mobbing. De har reist et erstatningskrav på 10 millioner dollar, drøyt 80 millioner kroner.

- Ikke en voldtektssak

Det benektet den dømte 19-åringens forsvarer i retten.

- Rasistgreiene eksisterer ikke. Det er absurde anklager. Dette har blitt blåst ut av proposjoner i jakten på penger, sa forsvareren Brad Calbo til Times-News.

Det samme mente dommeren i retten.

Dommeren anklaget pressen for å gi et feil inntrykk av hva som skjedde i garderoben i oktober 2015.

- Folk fra østkysten har ikke peiling på hva denne saken handler om, sa dommer Randy J. Stoker og viste til den massive kritikken mot at saken av flere har blitt avblåst som rasistisk motivert.

Han var også klar på at handlingen den dømte 19-åringen begikk, ikke var seksuell.

- Dette er ikke en voldtektssak. Dette er ikke en seksuell sak. Dette startet som en sak med penetrering med et fremmed objekt. Uansett hva som skjedde i den garderoben, var det ikke seksuelt. Det var ikke passende. Det er ingenting i disse papirene som er i nærheten av de seksuelle anklagene mot denne unge mannen. Etter mitt syn, handler ikke denne saken om rase. Hvis jeg trodde du hadde begått denne ugjerningen av raseårsaker, ville du havnet rett i fengsel, sa dommeren mens han snakket rett til 19-åringen i rettssalen, skriver The Guardian.

Ifølge avisa har saken ført til at nær 150 000 mennesker har underskrevet en kampanje for å få fjernet dommeren fra rettssystemet i Idaho.

Spilte av lydopptak

Det kom også fram overraskende lydopptak i i retten, spilt inn av hans fotballtrenere. Der forklarer offeret at han trekker tilbake anklagene mot de andre og at foreldrene hans har bedt ham om å ljuge, og at alt handlet om penger.

Det var også dette som fikk forsvarsadvokaten til den dømte 19-åringen til å hevde at det hele dreide seg om penger.

Offeret i saken har seinere trukket tilbake det han sa i opptaket, og hevdet etterpå han bare sa det fordi han ville at guttene fortsatt skulle være hans venner.

Straffen mot den 19 år gamle gutten har imidlertid vekket sterke reaksjoner, og flere har trukket paralleller til saken mot Brock Turner - den 20 år gamle Stanford-studenten som ble dømt til seks måneders fengsel for sesksuelt overgrep.