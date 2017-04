Fox News-profilen kjemper for jobben etter ny anklage om seksuell trakassering

(Dagbladet): Tidligere denne måneden hevdet New York Times at Fox News-stjernen Bill O’Reilly (67) har betalt over 110 millioner kroner til fem kvinner som har beskyldt ham for seksuell trakassering.

67 år gamle O'Reilly er Fox News' mest populære programleder med showet «The O'Reilly Factor». Etter avsløringene har tolv av de største annonsørene trukket reklamene sine fra «The O'Reilly Factor».

Beryktet firma på banen

Nå kjemper programlederen for sin karriere. The Washington Post skriver at advokatfirmaet Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison har startet en granskning av O'Reilly. Dét er det samme firmaet som avslørte seksuell trakassering fra Fox News-topp Roger Ailes i fjor sommer.

På toppen av påstander om utbetalingene på over 110 millioner, har nå ytterligere en kvinne gått ut mot O'Reilly. Wendy Walsh, en radiopersonlighet og tidligere bidragsyter på Fox News, hevder O'Reilly sluttet å invitere henne til kanalen og gikk tilbake på løfter om å skaffe henne en kommentatorjobb i Fox etter hun avviste seksuelle framstøt på et hotell i Los Angeles i 2013.

Walsh har ikke saksøkt O'Reilly og krever ifølge The Washington Post ingen finansiell kompensasjon for påståtte trakasseringen.

- Hun var redd

O'Reilly dro brått på en to ukers ferie forrige uke, og har ikke kommentert anklagene mot ham. Hans advokater avviser derimot at TV-profilen skal ha vært noe annet enn hyggelig mot Walsh etter det omstridte hotellmøtet de to imellom. Walsh skal også ha vært på «The O'Reilly Factor» 13 ganger etter episoden hvor hun mener O'Reilly la an på henne.

Lisa Bloom, advokaten til Walsh, sier O'Reilly inviterte henne opp på hotellrommet hans. Hun bestrider ikke det faktum at hennes klient var gjest i O'Reillys program mange ganger etter hun avviste hotellbesøket.

Det var da Fox News bestemte seg for å kutte det faste gjesteinnslaget Walsh hadde på «The O'Reilly Factor», kalt «Are We Crazy?», at hun mente seg trakassert.

Hun står fram først nå, snart fire år etter episoden fant sted, for å statuere et eksempel for sine dødtre, ifølge Lisa Bloom.

- Hun var redd. Men hun vet at vi aldri kan få slutt på epidemien som er seksuell trakassering dersom vi ikke står fram, forklarer Bloom videre.

Avviser påstandene

Bill O'Reilly har aldri innrømmet seksuell trakassering, og sier han valgte å betale kvinnene som kom med anklager mot han for å skåne sin egen familie.

- I løpet av mine 20 år i Fox News har ingen klaget meg inn for personalavdelingen, ikke engang anonymt, har er 67-åringen tidligere sagt.

Alle de fem kvinnene har også enten jobbet for eller deltatt i programmet hans «The O’Reilly Factor», eller de har jobbet for andre Fox-programmer. Kvinnene hevder først og fremst at O’Reilly har utnyttet sin mektige posisjon i nyhetskanalen til presse dem til seksuelle tjenester.

Trump-støtte

President Donald Trump gikk tidligere denne måneden ut og støttet O'Reilly mot anklagene.

- Jeg tror ikke Bill gjorde noe galt. Han er en person jeg kjenner veldig godt. Han er en god person, sier president Donald Trump,

Trump sa også at han personlig ikke synes O'Reilly burde gått med på forliket.