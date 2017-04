Fradømt rett til å kjøre for alltid

En mann er idømt kjørenekt for alltid i Hedmark tingrett etter at han kjørte over en bil med traktor.

Mannen er dømt for dødsulykker to ganger tidligere.

Mannen ble først dømt i Hedmark tingrett, men anket dommen. Anken ble nektet fremmet av Eidsivating lagmannsrett tidligere i april, skriver Nationen.

Hendelsen skjedde i oktober i fjor da mannen kjørte traktor med tilhenger ved en jernbaneovergang i nærheten av Brumunddal. Han hørte et smell fra tilhengeren og snudde seg for å se etter.

Mens han så bakover, kjørte han traktoren opp på panseret og taket til en møtende bil.

Retten mente at han har utvist uaktsom kjøring og at han må miste retten til å kjøre noen form for motorvogn for alltid. Den valgte å ikke vektlegge mannens innsigelse om at han trengte traktoren i arbeidet.

Mannen, som er i 30-årene, er dømt for bildrap i 1999 og 2005.



Da den første ulykken skjedde var mannen så vidt fylt 18 år.

(NTB).