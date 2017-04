Frankrike sliter: Arbeidsledighet, politikerforakt og dårlig økonomi avgjør valget

Arbeidsledigheten i Frankrike er i dag på nesten ti prosent. Så mange som en av fire under 25 år er arbeidsledige.

Dermed er den tidligere stormakten så høyt oppe som på sjuende plass når det gjelder arbeidsløshet i EU, som er to prosent over EU-gjennomsnittet, ifølge BBC.

Økonomien skiller

Den franske økonomien har tatt seg forsiktig opp etter finanskrisa, men både Storbritannia, Tyskland og EU-landene generelt har fått en større økonomisving oppover enn Frankrike siden fallet i 2008.

- Historisk har Frankrike hatt en dyp politisk splittelse mellom høyre og venstre. Slik er det ikke nå. Det handler mer om økonomiske forskjeller, sier Kaj-Martin Georgsen, Frankrike-kjenner med utdannelse fra prestisjefylte Sciences Po og som er direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB.

Også Vibeke Knoop Rachline, journalist og forfatter, mener at Frankrike er et delt land, men på en ny måte.

- Frankrike har tradisjonelt vært delt i to store blokker, en til høyre og en til venstre - i forhold til plassene de fra gammelt av hadde i Nasjonalforsamlingen. Dette systemet har nå eksplodert, og Republikanerne (høyre) og Sosialistene (venstre) fikk en kjempesmell i første valgomgang. De to finalistene representerer henholdsvis ytre høyre og sentrum, sier hun. Utdyper:

- Resultatene av stemmegivningen viser at nå er det to nye skiller: Ett mellom by og land og ett mellom øst og vest. Med store økonomiske og sosiale forskjeller.

Valgenes kval

Dermed må de to presidentkandidatene navigere seg i en ny politisk hverdag, med overraskelsene i Storbritannia (Brexit) og USA (Trump) i bakhodet.

- Mange franskmenn synes det blir vanskelig å stemme i andre omgang. I dag demonstrerte skoleungdom bak banneret: «Verken Macron eller Le Pen». Også Mélenchons velgere (ytre venstre, fikk over 19 prosent, journ.anm) er i villrede, og han gir dem ikke noe hint om hva de bør stemme - eller hva han vil stemme selv, sier Rachline.

Hun har bodd i Frankrike i mange tiår, og synes at både norske og utenlandske medier har hengt seg veldig opp i Marine Le Pen og hennes vinnersjanser - og for lite om hvilken situasjon Frankrike befinner seg i, sier hun og forsetter:

- Frankrike er i dag et land som tviler på sin egen framtid. En industri som sliter og en arbeidsledighet som er større enn den burde være, hvis vi sammenligner Frankrike med andre europeiske land. Derfor er det rart at ikke alle presidentkandidatene satte arbeidsledighet på topp, sier hun.

Kampen om arbeiderne

Men i tida fram til andre president-valgrunde 7. mai, vil både Le Pen og Emmanuel Macron forsøke å nå ut til landets arbeidere og lavtlønte. Så seint som i går møtte de begge sinna, streikende arbeidere i Macrons hjemby, Amiens.

At Macron skulle besøke de streikende Whirlpool-arbeiderne i hans fødeby i går, var tidlig kjent. Men hans motstander Marine Le Pen kom han i forkjøpet: Tok seg god tid på utsiden med de streikende arbeiderne. Et par timer etter, kom Macron.

- Marine Le Pen prøver å framstille valget som et valg mellom eliten og folket, og at hun er en del av folket, sier Rachline.

Ikke som USA

- Når du ser på den amerikanske valgkampen, så vi et USA som er dypt splittet ideologisk. I Frankrike går splittelsen mer mellom de frustrerte - og de som fortsatt er en del av systemet, sier Georgsen.

Han har liten tro på at Le Pen vil klare å hale i havn seieren den 7. mai.

- Den store overraskelsen over tid er at fire av ti franske velgere (40 prosent, journ.anm) ser ut til å ville stemme på henne i andre omgang. Det vil i så fall bli en dobling av stemmer i forhold til hva faren fikk i 2002-valget, som igjen gjør valget i 2022 til et enda mer åpnere valg, sier Georgsen.

Målet til Marine Le Pen har vært å folkeliggjøre og ufarliggjøre det tidligere svært så brune og fascistiske Nasjonal Front.

- Og hun har lykkes med det, sier Georgsen.

Fremmed fugl

Emmanuel Macrons besøk til Whirlpool-fabrikken i hans fødeby var nøye planlagt. Da han fikk høre at han ikke var veldig veldig velkommen hos arbeiderne, ville han i første omgang bare prate med fagforeningens representanter.

- Dette kom Marine Le Pen for øre og hun skyndte seg å dra, men ikke alene. Hun hadde med seg endel Front-folk, og gjorde et stort nummer av at Macron ikke ville møte arbeiderne, noe som tvang ham til å gjøre det. Etterpå. Han ble først møtt med pipekonsert, men ble i to timer og diskuterte, sier Rachline.

Hvem vant så kampen om de streikende arbeiderne ved Whirlpoorl-fabrikken i Macrons hjemby?

- Jeg tror nok at Emmanuel Macron, en tidligere bankmann som har gått på prestisjeskoler, er mer en fremmed fugl på den fabrikken enn Le Pen, sier Georgsen.

Valget om en drøy uke, 7. mai, gir oss svar.