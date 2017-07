Frankrike vil starte asylsentre i Libya

Fakta flyktningkrisa: 112 018 personer har ankommet Europa via Middelhavet hittil i år.



2361 personer har druknet.



Italia har mottatt 93 417 personer per 23. juli i år (mot 88 108 i 2016). Hellas har mottatt 10 519 (159 657 i 2016).



EU og Tyrkia-avtalen fra i fjor gjør at flertallet båtflyktninger nå reiser den farligste ruta: Fra Libya til Italia.



Italia og Hellas har gang på gang bedt EU-land ta sin del av byrden, men blir ikke hørt.



Kilde: IOM

(Dagbladet): Emmanuel Macron, Frankrikes president, annonserte i dag at landet vil opprette sentre for folk kan søke om asyl til Frankrike i Libya allerede fra i sommer, melder den franske avisa Le Figaro.

- Sentrene skal bidra til at folk unngår å ta enorme risikoer ved å sette seg i båter over Middelhavet, for å søke om asyl, forklarer Macron.

- Motvillige EU-land

Hittil i år har over 112 000 personer risikert livet og satt seg i lite sjødyktige båter for å komme seg til Europa, for å søke om asyl. Hele 2361 personer har dødd i forsøket.

Grunnen til at tusenvis av mennesker setter seg i båter, med livet som innsats, er at de må være på europeisk grunn for å søke om asyl i Europa.

- Nå vil folk i stedet kunne søke om asyl til Frankrike i Libya, sier Macron og fortsetter:

- Vi har forsøkt å gjøre dette med andre europeiske land, men de er veldig motvillige. Men vi, Frankrike, gjør det.

Målet er å la folk få søke om asyl i Libya, «for å unngå at de risikerer livene sine med å sette seg i båt over Middelhavet».

Megler Macron

Macron viser videre til at et sted mellom 800 000 og en million flyktninger og migranter befinner seg i Libya.

- De er i leire og hangarer hvor livsforholdene er grusomme, sier Macron, som nå understreker nødvendigheten med å stabilisere det krigsherjede og lovløse Libya.

Macron har denne uka forsøkt å mekle fred i Libya ved å møte Libyas anerkjente statsminister Fayez Sarraj og generalen Khalifa Hiftar, som har kontrollen i den østlige delen av Libya.

- Følg etter, Norge

Sentre for å søke om asyl til europeiske land er allerede etablert i Hellas og Italia, i et forsøk på å avhjelpe EUs grenseland i sør, som får den største andelen av flyktninger og migranter.

- Tyskland har etablert sentre hvor folk kan søke asyl i både Tyrkia, Irak og Libanon. Dette er veldig bra fordi det gjør at folk slipper å ta den farefulle ferden over Middelhavet for å søke om asyl, sier Joel Millman, direktør i FNs migrasjonsbyrå (IOM), til Dagbladet denne uka.

Han og IOM «håper at Norge og andre europeiske land vil gjøre som Tyskland», og nå Frankrike.

- Da slipper folk å dø for å søke om asyl, sier Millman.