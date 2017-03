Fransk familie på fire drept med brekkjern av slektning

Familien på fire som forsvant fra den franske byen Nantes, ble drept med brekkjern, ifølge påtalemyndigheten. Likene ble trolig partert, brent eller gravd ned.

Det opplyste Pierre Sennes ved påtalemyndigheten i Nantes på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Detaljene kom fram etter at en slektning i avhør tidligere mandag tilsto og forklarte seg om drapene.

Mannen som har tilstått, er gift med søsteren til den drepte familiefaren. Påtalemyndigheten mener at drapene var motivert av en konflikt om arv, blant annet om noen gullmynter.

Savnet i flere uker

Saken har vakt stor oppmerksomhet i Frankrike etter at Pascal Troadec og hans kone Brigitte, begge 49 år, forsvant den 16. februar. Borte var også parets to barn, 18-årige Charlotte og 21-årige Sebastian.

Mannen som har tilstått, fortalte i avhør at han på kvelden 16. februar snek seg inn i familiens hus for å «skaffe til veie informasjon», fortalte Sennes ved påtalemyndigheten under pressekonferansen.

Pascal og kona Brigitte skal ha kommet ned til første etasje fordi de hadde hørt lyder, og Pascal hadde med seg et brekkjern. Siktede fikk tak i brekkjernet og drepte ekteparet, før han deretter også drepte de to barna i huset. Siktede kjørte så 300 kilometer tilbake til sitt hjem i Bretagne, fortalte Sennes.

- Brent og gravd ned

Hjemme skal han ha fortalt sin ektefelle – som altså er søsteren til Pascal – at han hadde drept Pascal og de tre andre familiemedlemmene.



Sammen med sin ektefelle dro han 17. februar tilbake til huset til den drepte familien, og de to brukte de neste tre dagene på å kvitte seg med likene, ifølge påtalemyndigheten.

- Det ser ut til at likene ble partert, noen gravd ned og andre brent, sa Sennes under pressekonferansen.

Sennes opplyser at mannen som har tilstått, vil bli tiltalt for drap. Hans kone, Pascals søster, vil bli tiltalt for medvirkning til drap og bevisforspillelse.

(NTB)