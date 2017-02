Fransk påtalemyndighet innleder formell etterforskning av Fillon

Bare 58 dager før det franske presidentvalget, er det i kveld klart at franske påtalemyndigheter har bedt om å innlede en formell etterforskning av den konservative president-kandidaten og tidligere statsministeren François Fillon, skriver Le Parisien i kveld. I Norge var det NTB som først meldte om saken.

Kona fikk lønn uten å jobbe



Det har vært skrevet utallige spaltemetere om de konservatives kandidat, Fillon, som betalte kona og to barn for å være parlamentariske rådgivere for ham.

Sjøl holder Fillon i kveld et møte i Maison-Alfort, i Val-de-Marne.

Den britiske kona til Fillon, Penelope, skal ha mottatt 900 000 euro mellom 1998 og 2007 for å ha utført tjenester for ektemannen mens han var senator. Men ingen kan finne spor av hennes arbeid, ingen kan si hva det dreide seg om og i et gammelt opptak fra 2007, som nå har dukket opp, sier hun at hun aldri har arbeidet politisk for ektemannen, slik Dagbladet skrev tidligere denne måneden.

Uskyldig

I tillegg anklages han for å også ha skaffet parlamentarisk lønn til to av sine barn, Marie og Charles. De fikk utbetalt 83 735 euro for 21 måneders påstått arbeid for faren mellom 2005 og 2007.

Det er den satiriske avisa Le Canard Enchaîné som avslørte Fillon-saken. Det er ikke første gang at de har laget trøbbel for franske presidenter - og presidentkandidater. Avisa stanset gjenvalget av president Valéry Giscard d’Estaing i 1981 ved å avsløre at han hadde mottatt en diamant i gave fra keiser Jean-Bedel Bokassa i Den Sentralafrikanske Republikken.

Fillon sier seg uskyldig. Han ber journalister og andre la kona være i fred.