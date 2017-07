Frarådet av fastlegen: Morten og gravide Carina fikk nei fra Ving da de ikke ville til Rotavirus-område

(Dagbladet): Mandag 7. august skal Morten Lindberg, hans gravide samboer Carina Røskeland Solaas og deres to år gamle sønn etter planen reise til Albena i Bulgaria. Turen er i regi av reiseselskapet Ving.

Albena er nabobyen til Baltsjik, en by hvor flere nordmenn har blitt syke, formodentlig av Rotaviruset. Viruset forårsaker omgangssyke, og er en vanlig årsak til diaré og oppkast.

Flere steder i bulgarske kystbyer som i Sunny Beach, Pomorie og Svetil Vlas, har det vært et utbrudd av viruset. 62 nordmenn har tatt kontakt med Dagbladet og fortalt at de har slitt med sykdom.

Nå ønsker ikke samboerparet å dra til Albena, og føler seg overkjørt av Ving.

Fikk nei

Samboerparet forteller til Dagbladet at de tok kontakt med Ving etter å ha lest om virusutbruddet i Dagbladet.

- Vi spurte om vi kunne avbestille eller bytte hotell til et annet sted, men fikk nei, sier Lindberg til Dagbladet.

I stedet fikk Lindberg og hans gravide samboer Solaas, beskjed om å benytte seg av avbestillingsforsikringen sin eller bestille en ny reise. Det ville i så fall ha kostet samboerparet mange tusen kroner.

Solaas er gravid i 27. uke.

- Fastlegen har frarådet henne å reise til Albena, sier Lindberg.

- Og av forskringsselskapet fikk vi beskjed om at selv med legeerklæring, ville de ikke dekke avbestillingen så lenge det ikke dreide seg om akutt sykdom eller en epidemi, legger Lindberg til.

- Lite imøtekommende

Lindberg og samboeren innrømmer at de hadde håpet på med et annet svar fra Ving. De har brukt reiseselskapet flere ganger, og alltid vært fornøyd med servicen.

- Jeg hadde håpet at Ving skjønte at det er litt skummelt å reise ned til Albena med en høygravid samboer og en toåring, men det hørte de ikke på i det hele tatt, sier Lindberg.

For å finne en løsning på saken tilbød ifølge Lindberg seg å betale et eventuelt mellomlegg for å bytte til et annet dyrere hotell.

- Jeg synes de var veldig lite imøtekommende.

Og forteller videre at samboerparet ble overrasket over svaret fra Ving, særlig etter å ha lest kommentarene fra Ving i Dagbladet.

Da Dagbladet først omtalte virusutbruddet sa Ving at de ville ringe alle som skulle ned til hotellet i Sunny Beach som var rammet, og gi dem et tilbud om å avbestille eller booke om reisen.

Utfordrende situasjon

Markeds- og kommunikasjonsdirektør i Ving, Tonje Løkaas Fossum, forteller til Dagbladet at reiseselskapet har satt inn mange ressurser for å håndtere situasjonen i Bulgaria.

- Dette er absolutt ikke et spørsmål om vrangvilje fra vår side, men man må ta hensyn til at vi har rundt 250 000 gjester som reiser med oss i sommer, og vi har noen rammer og regler å forholde oss til. Vi skal forsøke å hjelpe alle vi kan, men akkurat nå i helgen er det rammede hotellet i Sunny Beach vårt hovedfokus, sier Fossum.

Hun legger til at de opplever en rekke praktiske utfordringer knyttet til for eksempel ombookinger nå fordi det er høysesong.

- Akkurat nå tar vi de sakene som haster mest først, og det er reisende som skal til det rammede hotellet i Sunny Beach, sier markeds- og kommunikasjonsdirektøren.

Hun anbefaler så samboerparet om å ta kontakt igjen neste uke, etter at situasjonen forhåpentligvis har roet seg.

- Og så får vi bare beklage hvis de opplever at de ikke har fått den servicen de ønsker. Vårt ønske er å hjelpe våre kunder så godt som vi kan, sier Fossum.