Fred Olsen vil bevæpne Redningsselskapet

(Dagbladet): Det var i et innlegg i Dagens Næringsliv tirsdag at den styrtrike skipsrederen tok til orde for en større satsing på Redningsselskapet.

Han tror den frivillige organisasjonen kan ta en større rolle i det norske beredskapsarbeidet enn de gjør i dag - og antyder at det kan skje gjennom økt støtte til organisasjonen over statsbudsjettet hvert år.

Mer kontroversielt: Han lufter også ideen om at Redningsselskapet kan utstyres med missiler og få en rolle i Norges forsvar.

«Norge har for få krigsskip i forhold til kystens lengde. Man kan vel få lov å tenke at hvis Redningsselskapets 50 fartøy ble forsterket til å kunne bære missiler og at disse ble lagret på selskapets baser og at man trente de lommekjente mannskaper sammen med nødvendig militært personell, ville landets forsvarsevne øke», skriver han.

- Ærlig talt

- Jeg har skrevet det jeg har ment, og så får vi se om det er noen som synes det er verdt noe, sier Fred Olsen til Dagbladet.

Han ønsker ikke å forklare bakgrunnen for innlegget, og vil ikke svare på om det har sammenheng med nedleggelsen av Sjøheimevernet i Langtidsplanen for Forsvaret:

- Ærlig talt, det jeg mener har jeg skrevet, og jeg har ikke noe mer å kommentere, sier skipsrederen, som er kjent for å være litt mediesky.

Generalsekretær Rikke Lind i Redningsselskapet mener Olsen reiser viktige spørsmål om beredskapen langs kysten, og er positiv til økt samarbeid mellom dem, politiet og forsvaret.

- Ikke tema

Men hun synes ikke ideen om missiler på redningsskøytene er aktuell:



- Fred Olsens tanker rundt en eventuell bevæpning av redningsskøytene og bruk av våre baser og mannskap i skarpe situasjoner, er per dags dato ikke noe tema. Først og fremst fordi våre skøyter ikke er bygget for slike oppdrag og fordi organisasjonens formål ikke åpner for dette. Samtidig ønsker vi en hver diskusjon om hvordan vi kan styrke det norske totalforsvaret velkommen, sier Lind.

Høyre-politiker Hårek Elvenes i justiskomiteen på Stortinget vil også på det sterkeste fraråde en bevæpning og militarisering av Redningsselskapet lik den Olsen lufter.

Ikke aktuelt

Han påpeker at både Kystvakta og Sjøforsvaret er bevæpnet allerede.

- At Redningsselskapet i en totalforsvarstankegang kan brukes til å støtte i krisesituasjoner, må man være åpen for. Men missiler har ingenting på en redningskøyte å gjøre, og kan ødelegge for redningsskøytene når de skal utføre sine oppdrag, sier Elvenes, som påpeker at en bevæpning av redningsskøytene vil kunne gjøre hjelpemannskapene til militære mål i seg selv.

Redningsselskapet får i dag 82 millioner kroner i direkte støtte over statsbudsjettet, i tillegg til tippemidler.



Eventuelle økninger til Redningsselskapets generelle beredskapsarbeid ellers må komme som en del av diskusjonen om statsbudsjettet hvert år, sier Elvenes:

- Statens bidrag inn til redningsselskapet må hele tiden vurderes, men ikke ut fra militære behov, sier Elvenes.