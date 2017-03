Fredag møtes Merkel og Trump for første gang: - Kommer de til å bli gode venner? Sannsynligvis ikke

(Dagbladet): - Tror jeg de kommer til å bli gode venner? Sannsynligvis ikke. De har veldig forskjellig personlighet, sier Charles Kuplan, som var Barack Obamas rådgiver på europeiske spørsmål, til Reuters.

Første møtet

For fredag møtes Donald Trump og Angela Merkel ansikt til ansikt for første gang. For mange framstår de to som rake motsetninger. Trump er konfronterende og skyter fra hofta.

Merkel framstår langt mer forsonende i stilen. Og der Merkel åpnet døren for flyktninger i 2015, kjemper Trump en kamp for å få innreiseforbudet sitt gjennom det amerikanske rettssystemet.

Trump har også gått til friske angrep på Merkel. Da Merkel i 2015 ble kåret til Times «Person of the year», tvitret Trump:

I told you @TIME Magazine would never pick me as person of the year despite being the big favorite They picked person who is ruining Germany — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9. desember 2015

«Jeg sa til dere at Time ikke ville velge meg som «Person of the year», selv om jeg var den store favoritten. De valgte personen som ødelegger Tyskland».

Siden den gang har Trump altså både vunnet et presidentvalg og selv blitt kåret til «Person of the year», og han har også uttalt seg mer diplomatisk om Merkel, selv om han ikke legger skjul på at han ikke er enig i hennes innvandringspolitikk.

- Jeg liker henne, men jeg mener det var en tabbe. Og folk gjør tabber, men jeg mener det var en veldig stor tabbe, sa Trump til Bild i januar.

Han antydet at Merkel la til rette for at terrorister kunne ta seg inn i Europa, skriver CNN.

Uenigheter

Merkel har uttalt seg med sedvanlig varsomhet om Trump. Da hun i november ble bedt om å beskrive hvordan hun så på at Trump skulle ta over for Obama, som Merkel hadde et meget godt forhold til, svarte hun:

- Ut går presidenten og inn kommer en ny.

Handel, innvandring og klimaforandringer er tre områder der de to statslederne har forskjellig syn, men Merkel håper likevel at de to kan finne tonen.

- Å snakke ansikt til ansikt er alltid mye bedre enn å snakke om hverandre, sa Merkel nylig.

Obamas tidligere rådgiver Kuplan tror at de to, på tross av sine åpenbare politiske uenigheter og personlighetsforskjeller, neppe kommer til å gå i strupen på hverandre.

- Jeg tror de har en sterk interesse for å, både politisk og strategisk, lære å jobbe sammen. Dette er utvilsomt det viktigste møtet med en utenlandsk leder for Trump, sier Kuplan.

Godt foreberedt

Merkel kommer i alle fall meget godt forberedt til møtet. Hun har sett Trumps taler og studert intervjuer, inkludert et langt intervju med Playboy magazine fra 1990, der Trump luftet mange av ideene han nå prøver å implementere som president.

Medlemmer av Merkels stab har også analysert Trumps møter med andre ledere. Merkel skal også ha spurt de som har møtt Trump, inkludert Canadas statsminister Justin Trudeau, om Trumps temperament og stil.

- Vi må være foreberedt på at han ikke like å lytte for lenge og at han foretrekker tydelige meninger og ikke ønsker å gå inn i detaljer, sier et medlem av Merkels stab.

Det er også ventet at NATO vil bli tatt opp i løpet av samtalene. Trump har kritisert NATO-land for å ikke oppfylle sine økonomiske forpliktelser.

Merkel vil trolig understreke NATOs betydning, spesielt med tanke på Russlands opptreden i Ukraina.

Og Russland vil også stå på Trumps agenda. Ifølge tjenestemenn ved Det hvite hus vil Trump søke Merkels råd om hvordan han skal forholde seg til president Vladimir Putin.

Med seg til møtet på fredag har Merkel sjefene for Siemens og BMW, som hun håper kan hjelpe henne med å gjøre et godt inntrykk på forretningsmannen Trump.

Tusenvis av amerikanere jobber i de to selskapene, noe Merkel trolig vil peke på når de to diskuterer handelsavtaler.

Under statsledernes første telefonsamtale etter Trumps valgseier, skal Merkel også ha minnet Trump om Geneve-konvensjonen og minnet om hvilker forpliktelser man har for å ta imot mennesker som flykter fra krig.

Også dette temaet vil trolig bli diskutert fredag. En ting som trolig ikke vil bli diskutert er Trumps planer om å bygge en grensemur mot Mexico, skriver Washington Post.

Den tyske statslederen ønsker ikke å blande seg i innenrikspolitiske spørsmål, på tross av at hun, som er oppvokst i Øst-Tyskland, har sine egne personlige erfaringer og neppe er den størst tilhengeren av grensemurer.

Tysk valg

Men det er ytterligere en ting å ha i bakhodet, mener Jeffrey Rathke ved Europa-programmet ved senter for strategiske og internasjonale studier i Washington:

Merkel håper å vinne valget i Tyskland i september. Og Trump er svært upopulær i Tyskland.

- Merkel går på en stram line når hun må prøve å maksimere sine sjanser under de omstendighetene. Hun ønsker - hun trenger - et sterkt transatlantisk forhold, men hun ønsker ikke å være for nær den amerikanske administrasjonen, sier Rathke.

Møtet mellom de to statslederne skulle egentlig ha funnet sted tirsdag denne uken, men ble utsatt på grunn av uvær i USA.