Fredsprisvinneren Liu Xiaobo er død

(Dagbladet): Nyheten kommer ikke uventet.

I går sa kinesiske leger at tilstanden til den kreftsyke vinneren av Nobels fredspris i 2010 hadde forverret seg og at han var døende.

Liu (61) har gradvis blitt dårligere etter at han i mai ble diagnostisert med langt fremskredet leverkreft.

Familien bevoktes

De siste ukene har han vært innlagt på et sykehus i Shenyang. I dag opplyste legene at han lider av organsvikt og er tilkoblet dialysemaskin, og at han fikk blodoverføringer.

Sykehuset opplyste ifølge NTB at det måtte utføres såkalt trakeotomi for å holde Liu i live, men at familien skal ha motsatt seg dette.

Koblet til pustemaskin

Trakeotomi innebærer at det opereres inn en tube i luftrøret, og at pasienten kobles til en pustemaskin.

Flere familiemedlemmer har i dag vært på sykehuset, men de bevoktes strengt og får ikke uttale seg offentlig, skriver NTB.

- Det er tragisk at Liu Xiaobo er død i fangenskap, og vi har mottatt det budskapet med sorg, sier Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen på vegne av komiteen til DN.

Liu ble i 2009 dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, som krever demokrati og politiske reformer i Kina. Året etter ble han tildelt Nobels fredspris.

Stående invitasjon

Liu har ikke vært i Norge for å motta prisen og Thorbjørn Jagland, som ledet Nobelkomiteen da Liu Xiaobo fikk fredsprisen, sier at Liu hadde en stående invitasjon om å komme til Norge og motta den.

- Det er trist å notere seg at han er den andre i hele nobelhistorien som ikke har kunnet motta prisen fordi han døde i fengsel, sier Jagland.

Han fortsetter:

- Liu Xiaobo var en mann som kjempet for menneskerettigheter med fredelige midler og Nobelkomiteen ønsket å understreke at kampen for menneskerettigheter er en viktig del av kampen for fred, sier Jagland.

Også KrF-leder Knut Arild Hareide hyller Liu.

- Med sorg mottatt meldingen om at Liu Xiaobo tapte kampen mot kreften. Noen mennesker ofrer alt for andres frihet, skriver han på Twitter.

Gjenopprettet Kina-forbindelser

I Norge har tilstanden til den 61 år gamle dissidenten vært fulgt tett de siste ukene.

Det var knyttet stor spenning til norske myndigheter reaksjoner på hans helsetilstand, etter at statsminister Erna Solberg i april gjenopprettet gode forbindelser under et besøk i Kina.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini ba 30. juni kinesiske myndigheter om å la ham få behandling der i verden hvor han måtte ønske det.

Dette har myndighetene i Beijing blankt avvist. De har hevdet at han er for syk, og uansett ikke vil få bedre behandling andre steder.

Taus Erna Solberg

Mens EU har gitt sin støtte til Liu, avviste statsminister Erna Solberg i begynnelsen av juli å gi noen som helst kommentarer.

I stedet henviste hun til Utenriksdepartementet.

Derfra var også kommentarene svært sparsomme.

- Våre tanker går til han og hans familie, het det i en uttalelse fra kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Statsministerens kontor opplyser i dag om at Solberg er på reise og ikke tilgjengelig for kommentar angående Lius dødsfall, og henviser til utenriksdepartementet.

Tausheten fra Solberg medførte krass kritikk fra både regjeringens støttepartier Venstre og Kristelig folkeparti, øvrige politiske partier og organisasjoner som Amnesty International.

En av Kinas mest kjente dissidenter og demokratiforkjempere.

Liu Xiaobo Født 28. desember 1955 i Changchun i Jilin-provinsen.



Vinner av Nobels fredspris for 2010, en tildeling som Kina reagerte sterkt på.

Litteraturviter og forfatter. Var aktiv i protestene på Den himmelske freds plass i 1989. Han satt deretter fengslet i to år og mistet sin stilling som universitetsprofessor.

Har også flere ganger senere blitt pågrepet av politiet for sitt engasjement i demokratibevegelsen.

25. desember 2009 ble han dømt til elleve års fengsel for å ha medforfattet og underskrevet det politiske manifestet Charter 08, med krav om demokrati og politiske reformer i Kina.

Kinesiske myndigheter lot verken Liu, hans kone Liu Xia eller andre medlemmer av familien reise til Oslo for å motta nobelprisen.

26. juni ble det kjent at Liu har uhelbredelig leverkreft, og at han er prøveløslatt og lagt inn på sykehus for behandling.

Onsdag opplyser sykehuset at Liu lider av organsvikt og er døende. Kilde: NTB