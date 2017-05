Fremdeles rekordlave renter

(Hegnar.no): Norges Bank har i dag besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Det var i høy grad som ventet.

Liten spenning

Samtlige syv økonomer som TDN Finans snakket med i forkant ventet at Norges Bank ville holde styringsrenten uendret.

Sjefstrateg Erica Blomgren i SEB har tidligere uttalt til nyhetsbyrået at hun ikke trodde det vile komme særlig mye ny informasjon fra sentralbanken.

- Norges Bank har pleid å avstå fra å gi policysignaler på slike mellommøter. Det har ikke blitt publisert så mye data siden sist møte heller, så jeg tror det er lite sannsynlig at vi får mye ny informasjon på torsdag, sier Blomgren.

Begrunnelsen fra Norges Bank:

«I Pengepolitisk rapport 1/17, som ble publisert 16. mars i år, var hovedstyrets vurdering at det fortsatt var behov for en ekspansiv pengepolitikk. Kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi ble vurdert å være under et normalt nivå, og prisveksten var ventet å bli mellom en og to prosent de neste årene. Hovedstyret mente at styringsrenten mest sannsynlig ville bli liggende på 0,5 prosent den nærmeste tiden.

Tolvmånedersveksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) var 1,7 prosent i mars, om lag som ventet i forrige pengepolitiske rapport. Den registrerte arbeidsledigheten har avtatt og er lavere enn anslått. Kronekursen har svekket seg, mens forventede pengemarkedsrenter hos handelspartnerne har falt»

- Utsiktene og risikobildet for norsk økonomi synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport. Derfor holder vi styringsrenten uendret ved dette møtet, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en melding.

