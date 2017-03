(Dagbladet): - Alle har en historie, og denne historien er en av de som er verdt å fortelle. Vi vil dele vårt mest personlige prosjekt med dere.

Dette skrev den spanske frisørsalongen La Salvajería på Facebook tidligere denne uka. Videoen ble laget for to år siden, men det er først nå at de valgte å dele den, i forbindelse med salongens treårsjubileum.

Hjemløse José

Videoen er av 57 år gamle José Antonio, enn mann som hadde bodd på gata i Mallorca de siste 25 åra.

I videoen forteller han om hvordan depresjon gjorde at han ble hjemløs, og at han begynte å parkere biler for folk mot betaling. Betalingen var nok til å dekke de mest elementære utgiftene hans, men livet var ikke på topp.

- Jeg vet at det nesten er umulig å endre livet mitt nå, men jeg kan få det mer komfortabelt. Jeg er fornøyd med meg selv, men ingen kan være lykkelige med det livet jeg lever, forteller han i videoen.

En total forvandling

I videoen ser man hvordan Antonio gjennomgår en full forvandling, fra topp til tå.

- Ingen kommer til å kjenne meg igjen!, utbryter han idet han får se seg i speilet for første gang som en ny mann.

Og det hadde han rett i. Filmteamet følger ham ute blant de lokale innbyggerne, og det blir klart at ingen faktisk kjenner ham igjen ved første øyesyn.

Nå går den utrolige forvandlingen sin seiersgang på internett, og en rekke utenlandske medier har kastet seg over historien til José. På frisørsalongens YouTube-kanal alene er videoen sett en halv million ganger, på bare noen få dager.

- Jeg er evig takknemlig

Den engelske avisa Daily Mail fikk nylig snakke med José Antonio. Til dem fortalte han at han ikke lenger bor på gata, at han har nye klær og at han har fått medisinsk behandling for øyne, ører og føtter.

- Jeg tviler på at disse endringene hadde skjedd om det ikke var for hjelpen til folka som dem på frisørsalongen, og fra andre lokale innbyggere. Jeg kommer alltid til å være takknemlig.

Frisørsalongens eier, Salva Garcia, forteller til Dagbladet at deres eneste mål med forvandlingen var å hjelpe Antonio et skritt nærmere et bedre liv.

Se den utrolige forvandlingen øverst i saken.