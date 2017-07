Frode vil redde «Havnesjefen» fra henrettelse

(Dagbladet): «Havnesjefen», den aggressive svanen i Os kommune, har fått mye oppmerksomhet de siste ukene etter at han angrep ei fem år jente og få dager seinere fikk dødsdommen fra kommunen.

Nå ønsker fugleinteresserte Frode Storetvedt fra nabokommunen Tysnes å ta imot den mye omtalte svanen.

Tilbyr et hjem

Storetvedt driver med fugler og har over 150 forskjellige fugler på en innhegning på 1500 kvadratmeter med overbygd nett.

Der håper han at «Havnesjefen» og hans familie kan slå seg til ro.

- Det var i utgangspunktet bare en tanke på en løsning på situasjonen til «Havnesjefen», men jeg har hatt en del svaner de siste ti årene og har lyst til å gi ham muligheten til å leve, sier Storetvedt til Dagbladet, og sier at det er en mellomløsning på å la ham dø og la han få herje videre på havna i Os.

Det var lokalavisa Midtsiden som først omtalte Storetvedt flytteplan.

Mange har engasjert seg i «havnesjefens» framtid. Snart 10 000 personer har signert en underskriftskampanje om at svanen bør få leve. Også Norges Miljøvernforbund har engasjert seg i saken. De sa til Dagbladet forrige uke at man «kan ikke kategorisk avlive alt som er en trussel».

Skal sende søknad

For at Frode Storetvedt skal få ta vare på svanen, må han søke om tillatelse til Miljødirektoratet.

Dagbladet har vært i kontakt med Bjørnefjorden landbrukskontor. De bekrefter at de jobber med en søknad på vegne av Frode Stortvedt.

- Søknaden er ikke levert, men vi håper å kunne levere den så fort som mulig, helst i løpet av dagen, sier Øystein Svalheim, landbrukssjef til Dagbladet.

Svalheim sier at han har kontakt med Miljødirektoratet som skal motta og behandle søknaden. Det er ikke kjent hvor lang tid det tar å behandle en slik søknad, men Øystein Svalheim sier de Miljødirektoratet har sagt at søknaden skal behandles så raskt som mulig. I hvert fall før svanen blir avlivet 23. juli.

Skadefellingsløyvet på svanen gjelder fra 23. juli og 14 dager fram.

Tror på endret oppførsel

Frode Storetvedt sier at han er over gjennomsnittet interessert i fugler og sier «Havnesjefen» vil både få ender og andre fugler som samboere dersom svanen får flytte hjem hos ham.

Hvordan en eventuell flytteprosess vil skje, blir ikke avgjort før søknaden er ferdig behandlet.

Storetvedt tror svanens oppførsel vil bli annerledes dersom han får flytte hjem hos ham.

- Jeg tror det er mange årsaker til at svanen er så pass aggressiv som han er. Han reagerer instinktivt og reagerer på trusler. Jeg tror mange av disse elementene vil forsvinne dersom han kommer hit, for da vil han være skjermet fra folk og folk vil være skjermet for ham. Han vil fortsatt være en svane, men trolig i mindre utstrakt nivå dersom han kommer hit, sier Frode Storetvedt.

Mange tilbud

Ordfører i Os kommune, Marie Bruarøy, sier til avisa Midtsiden at de har fått mange henvendelser fra folk som ønsker å ta imot «Havnesjefen».

- Flere av de har vært seriøse. Jeg har sagt at kommunen ikke vil motsette seg om det er noen som vil flytte han og familien til et annet sted, men vi vil ikke engasjere oss i det selv, sier Bruarøy til avisa.

Ifølge Tysnesbladet ønsker ikke Mattilsynet å motsette seg flyttingen. Det er opp til Miljødirektoratet å avgjøre flyttingen.