Frp-bråket fortsetter: Først ekskluderte Frp Arendal-lederen. Nå snur partiet

(Dagbladet): - Jeg er glad for sentralstyrets avgjørelse og ser fram til å jobbe med politikk igjen sammen med den flotte gjengen i Arendal Frp, sier Bjørnar Solvei til Dagbladet.

I kveld fikk lederen av Arendal Frp beskjeden han håpet på: Sentralstyret i Frp har tatt Solveis anke til følge og forkastet dermed vedtaket fra Aust-Agder Frp om eksklusjon av lederen for fylkets største Frp-lag.

Solvei anket eksklusjonen umiddelbart og vant altså fram med sin anke da saken ble behandlet av partiet sentralt. Han blir dermed tatt inn igjen i Frp-varmen umiddelbart.

«Anken fra Bjørnar Solvei tas til følge hva gjelder Aust-Agder FrP fylkesstyrets vedtak om fratagelse av medlemskap i FrP, - som oppheves med umiddelbar virkning», heter det i brevet Dagbladet har fått tilgang på.

Internt bråk

24. januar ble Solvei eksludert fra fylkeslaget som følge av rabalderet som oppsto etter at stortingskandidat Åshild Bruun-Gundersen, fylkesleder Peter André Busch og politisk nestleder Chim Kjølner trosset partiets vedtak og bidro til at fylkestinget gikk inn for sammenslåing av Aust- og Vest-Agder.

Solvei uttalte seg tydelig kritisk til snuoperasjonen, og det hører med til saken at spørsmålet om å ekskludere Solvei ble iverksatt av to av personene han kritiserte.

- Det må vel være den berømmelige bukken til havresekken når de skal avgjøre om jeg skal ekskluderes, sier Bjørnar Solvei, sa Solvei til Dagbladet den gang.

Refs

Snuoperasjonen kom like etter kampvotering mellom nevnte Bruun-Gundersen og partiveteran Ingebjørg Godskesen om førsteplassen på partiets liste under høstens stortingsvalg. Bruun-Gundersen vant voteringskampen.

Selv om Solvei altså unngår ekskludering fra partiet, gir sentralstyret likevel refs for måten Arendal Frp-lederen opptrådte i etterkant av Bruun-Gundersen, Busch og Kjølner snudde i spørsmålet om fylkessammenslåing.

«Sentralstyret understreker at adferden til Bjørnar Solvei i konflikten har vært kritikkverdig og bryter med partiets etiske retningslinjer. Fremtidige brudd på partiets etiske retningslinjer eller vedtekter vil kunne medføre bortfall av medlemskap i FrP».